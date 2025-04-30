芒果減產 枋寮農會請宵小高抬貴手

屏東愛文芒果產地集中於枋寮、枋山及恆春半島。（記者蔡宗憲攝）

2025/04/30 05:30

產量剩不到二成 價格看俏 警啟動防竊專案護農產

〔記者蔡宗憲、陳彥廷／屏東報導〕屏東愛文芒果因去年颱風及極端氣候衝擊，產量銳減剩不到二成，農民心血泡湯，芒果價格恐因「物以稀為貴」水漲船高，為防宵小覬覦，枋寮區農會近日在社群貼出幽默又無奈的「給小偷的公開信」，懇請竊賊高抬貴手，別偷農民辛苦栽種的芒果，強調「粒粒皆辛苦，天道好輪迴」。

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社群貼出無奈的「給小偷的公開信」

枋寮警方為因應芒果產季祭出「護農防竊專案」，將加派警力巡守，鼓勵農友裝設監視器，警民攜手守護農產品。

枋寮區農會PO出的公開信寫道「很抱歉，只能稱您小偷！今年不好過，請放過我的芒果、蓮霧，每一顆都是我修剪、施肥、噴藥的心血結晶。您說摘就摘，偷就偷，粒粒皆辛苦啊！」。

據農委會資料顯示，昨天愛文芒果在國內主要批發市場交易價格達到每公斤一百元，部分地區是去年同期兩倍以上，高價引來竊賊覬覦，部份產地陸續傳出零星偷盜事件。

愛文批發價每公斤一百元

枋寮地區農會該PO文一出，外界一度以為當地芒果遭大規模竊盜；枋寮警方昨天澄清，這是農會的創意宣導，芒果並無竊案；為防患未然，警方啟動護農防竊專案，與農友建立通報機制，針對芒果產季特性，編排警力加強巡邏，並建議農民加裝監視器或感應式照明設備，若發現可疑狀況立即報警，警方將迅速處理。

屏東愛文芒果產地集中於枋寮、枋山及恆春半島，約四月底上市，為全台最早產區，去年受颱風侵襲，加上今年冬季溫差大，果樹開花與結果率大幅下滑，淪為農民口中的「空包彈」，今年產量估計只剩一至二成，地方農會呼籲農民拍照記錄農損，作為申請災損補助依據。

已達天然災害現金救助標準

立委徐富癸等人日前邀集農糧署、農改場及屏東縣農業處會勘，確認芒果災損達救助標準，將依《農業天然災害救助辦法》提供現金救助，緩解農民資金壓力。

芒果減產讓農民欲哭無淚，更擔心今年芒果物稀為貴，成為小偷行竊目標，導致農民雙重受害。警方強調，護農專案絕不讓宵小掠奪農民心血。

芒果今年量少價揚，枋寮警方祭出「護農防竊專案」，加派警力巡守。（警方提供）

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