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    焚化爐排污「未超標」遭疑 台東環局： 網站問題

    焚化廠風波不斷，環保局舉措又未能讓民眾安心、引發爭議。（民眾提供）

    焚化廠風波不斷，環保局舉措又未能讓民眾安心、引發爭議。（民眾提供）

    2025/04/30 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東環保局焚化廠監控網站被發現排放污染物數值超標卻顯示出「符合規格」圖示，原來焚化廠有國家標準及自訂高標的兩套標準，近日屢屢超過高標，但秀出國家標準來對比出未超標，還被民眾發現監測表原本寫著「環評承諾加嚴標準」也消失了。環保局表示，此為網站作業問題才造成民眾誤會，會請廠商重新規劃。

    氮氧化物超標 卻顯示合格淺綠色

    二十八日下午二時，焚化廠氮氧化物數值達九十一．三一ppm，明顯不符加嚴標準的三十五至七十ppm，卻符合中央標準的九十至一百八十ppm，監控網顯示為符合標準的淺綠色微笑。市代王泰捷說，焚化廠「承諾高標卻做不到」；還有民眾質疑環保局靠著在網站動手腳，「合格」都是假、未來更不可信。

    民眾表示，從二十五日起就一直有此狀況，甚至發現曾達四十八小時超標，誇張的是，直至二十九日早上才傳出消息，原來是負責在煙囪噴灑尿素、降低氮氧化物的加壓泵浦故障才如此。

    加壓泵浦故障導致排污出問題

    環保局廢棄物管理科長馮志銘說，近日是因網頁重新設計問題才導致民眾誤會，其實「一直沒有超標（國家標準），但偶爾超標幾次自訂加嚴規定」。「加嚴」就是以往環評時所設定、比國家標準更嚴，負責監督稽查的技正吳家興說，在環評監督上，並非單一污染物超過加嚴標準，就會進行裁罰。

    一般標準是每日不得有三個小時區間超過國家標準，違者即快速開罰。吳家興表示，最近一季環境監測報告預計五月收到，後續再審視焚化廠是否依據「營運階段監測計畫」確實執行。

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