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    沙鹿向上路車禍多 民代促設防撞緩衝區

    民代會勘沙鹿向上路時，日前車禍被撞的機車還未移除。 （記者歐素美攝）

    民代會勘沙鹿向上路時，日前車禍被撞的機車還未移除。 （記者歐素美攝）

    2025/04/30 05:30

    〔記者歐素美／台中報導〕沙鹿區向上路六段日前發生聯結車煞車失靈的嚴重車禍，立委何欣純及民進黨市議會總召王立任、議員曾威昨邀集交通部、市府交通局及警察局等會勘，建議在國三匝道附近設置防撞緩衝區、補強標誌標線及應用新的科技、材料及設施，讓發現煞車失靈的車子能儘速停止，多管齊下，防止憾事發生；交通局表示，將與相關單位討論評估，儘速改善。

    何欣純等人建議，設置防撞緩衝區，讓發現煞車失靈的車子可以在最短時間內煞停；標示標線要很明確，讓廿噸以上的大車儘量靠快車道的最右側行駛，目前部分小客車會開進這個區域，造成危險，希望加強執法；用新的科技、材料及設施，多管齊下，進行短期改善。

    另外，向上路長期改善計畫的高架化專用道，從國三龍井交流道銜接至梧棲中興橋，市府遲未提出正式計畫，何欣純希望市府趕快動起來。

    交通局簡任技正陳秋雄表示，將儘快補強優化相關標誌標線；設置防撞緩衝區部分，會儘快與相關單位討論研議；至於高架化專用道因涉及龐大經費，非短期可處理。

    沙鹿向上路段為長下坡路段，常發生大車煞車失靈等車禍。 （記者歐素美攝）

    沙鹿向上路段為長下坡路段，常發生大車煞車失靈等車禍。 （記者歐素美攝）

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