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    首頁　>　生活

    中捷7線齊發 盧秀燕：加快完整路網

    2025/04/30 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市七條捷運路線同步進行規劃，藍線從台中港到台中車站，土建工程細部設計月底前發包，明年開工，預計二○三四年完工，市長盧秀燕說，雙北捷運完整便捷令人羨慕，台中起步較晚，若一條一條蓋，五十年都蓋不完，市府先定下路網，七線齊發，同時規劃同時進行，讓串接山海屯與市區的完整路網盡快完成。

    市府昨召開市政會議，專案報告捷運路網進度，捷運工程局長蘇瑞文指出，中捷七條規劃線路，除已完成的綠線，藍線正在細部設計階段、綠線延伸大坑彰化進入綜合規劃、機場捷運橘線可行性研究已獲交通部原則同意，總經費約一六○二億元，以及藍線延伸太平、屯區捷運環狀線、崇德豐原紅線、橘線延伸海線，也在可行性研究階段。

    蘇瑞文說，藍線進度最快，從台中港到台中車站，共二十個車站，台中港到龍井八站是高架站，其他十二站是地下車站，全長二十四．七八公里，耗資一六一五億元，中央負擔四十二％、市府負擔五十八％；市府三月底到四月初將土建工程細部設計與監造分三個標案公告，預計五月全數開標。

    盧秀燕表示，中捷七線齊發，規劃路網、同時跑流程，爭取中央同意，與籌措經費，財源包括市府編列預算，爭取中央補助，以及重劃地出售，因為重劃地是投資所得，拿來換捷運，出售是情非得已。

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