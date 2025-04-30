台中洲際職棒賽場次銳減 市府：大巨蛋磁吸效應

台中洲際棒球場比賽場次減少，議員批市府對大巨蛋磁吸效應一籌莫展。（市議員江肇國提供）

2025/04/30 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨多位議員昨天表示，市長盧秀燕自詡台中市是棒球之都，實情是在台中洲際棒球的職棒場次愈來愈少，棒球之都正在褪色，且學生票價無法像高雄市給予五十元鍋板價優惠，球迷進場的服務也做不好，球場設備老舊，近六年職棒在洲際球場比賽的場次減少四分之一，連球團都不想來，市府要正視問題；副市長鄭照新強調，因為大巨蛋磁吸及全國其他球場平均了比賽場次，與洲際棒球場設備沒有關係。

高市國高中看球賽50元 議員促比照

市府運動局長游志祥表示，台灣的職棒聯盟每一球隊的主場都是六十場，中信兄弟在台中主場是去年及今年都是四十七場，減少的原因在於台北大巨蛋的磁吸效應，各球團基於票房的考量，把部份主場改在台北大巨蛋所致。

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市議員江肇國、張家銨、周永鴻及蔡耀頡昨在議會指出，對球賽的興趣要從小培養，高雄市政府今年就推出國高中看球賽只要五十元的銅板價，雖然中信兄弟球團對學生的有優惠，但卻是半票，市府應該編預算補助；更指出，台中洲際棒球場的廁所整修至今還未完工，第一階段七月才要完工，還有第二階段改善工程，要求明年球季開打前要修繕完成。

球場修繕優化 明年球季開打前完成

江肇國更批，洲際棒球的職棒比賽場次愈來愈少，棒球之都正在褪色，近六年來場次減少四分之一，連球團都不想來了；洲際棒球的主場減少，市府對台北大巨蛋的磁吸的效應竟是一愁莫展。

此外，他指出，只要職棒開打，周邊店家營業額提昇三十％，現在卻是硬體老舊，市府一定要正視問題。

游志祥表示，會全力在預定的時間內完工；至於進場優惠，會跟球團商議，此外，位於洲際棒球旁的漢神百貨年底完工，可望提供球迷更好的消費需求。

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