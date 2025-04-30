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    台中25座禮堂年底完工 綠批跳票

    將要開工動土的光德國中禮堂完工意象圖。（中市府提供）

    將要開工動土的光德國中禮堂完工意象圖。（中市府提供）

    2025/04/30 05:30

    目前進度僅在發包階段 教局：部分設計有問題 部分多次流標所致

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕市府從二○二三年開始推動「給孩子一個禮堂」，規劃興建二十五座禮堂，多位民進黨議員批，市長盧秀燕曾宣示今年底全部完工，但至今仍在發包階段，根本就是跳票；此外，二十四億興建禮堂預算，是因前總統蔡英文帶領拚經濟，二○二三年經濟超乎預期成長，還稅於民，台中市才拿到七十五億，盧秀燕卻自稱自籌，根本是過河拆橋。

    中央還稅於民24億 盧卻稱自籌經費

    教育局長蔣偉民表示，原來規劃二十五校禮堂在二○二四年全數完工，因有許多學校有設計規劃期程問題，加上同時有二十五個禮堂興建，有些學校多次開標才決標；不過，其中有二校禮堂會如期在今年底完工，同時明年底會全部完工。

    民進黨市議員謝家宜、張芬郁、陳雅惠、陳淑華、蕭隆澤及陳俞融昨天針對給孩子一個禮堂進度提出詢問。

    謝家宜表示，市府在二○二三年推動給孩子一個禮堂計畫，市府編列二十四億讓二十五個國中小蓋禮堂，但是目前進度僅是陸續發包階段，而盧秀燕曾宣示二十五個禮堂會全部在今年底完工，以目前的進度，根本無法在今年完工，就是跳票。

    張芬郁說，市府蓋禮堂的經費是前總統蔡英文帶領全民衝經濟，還稅於民，台中市拿到七十五億，盧秀燕才得以一口氣編列建禮堂二十四億，但盧秀燕卻說是自籌經費，要求盧秀燕不要過河拆橋、不要爭功諉過、不要愚弄市民，興建禮堂的經費就是中央拚經濟回饋給地方的明證。

    未建地下停車場 市府：挖掘費用較高

    張芬郁更批市府為德不卒，拿中央七十五億元，只撥二十四億興建禮堂，卻不同時興建地下停車場，民眾給盧秀燕建議，卻遭回絕，失去了一次興建禮堂及停車場的機會。

    對此，副市長鄭照新表示，學校興建地下停車場，因為要挖掘地下室，費用比較高，需要個案來評估。

    中市府規劃興建25座禮堂，市長盧秀燕曾宣示今年底全部完工，但至今仍在發包階段，多位民進黨議員批跳票。（記者蘇金鳳攝）

    中市府規劃興建25座禮堂，市長盧秀燕曾宣示今年底全部完工，但至今仍在發包階段，多位民進黨議員批跳票。（記者蘇金鳳攝）

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