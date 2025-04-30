鹿港老街公廁傳偷拍 警加強巡邏

位於鹿港老街上的公會堂後方公廁，女廁與無障礙廁所之間的隔牆高處有通風孔，去年偷拍狼被發現躲在女廁，隨即就把手機藏在通風孔。（記者劉曉欣攝）

2025/04/30 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕去年全國景點王的鹿港老街，竟傳出公廁有偷拍狼出沒？有民眾上網貼文提醒遊客到鹿港公會堂後方上廁所要嚴防偷拍狼，去年十一月被抓到，半年來仍多次出現在公廁附近。鹿港警分局表示，去年偷拍案已將廿六歲蔡男移送法辦，未來將會加強巡邏，也會約制蔡男行為。

有民眾在網路發文，鹿港去年十一月傳出鹿港老街的公廁偷拍事件，偷拍男子被人發現躲在公會堂的女廁偷拍後馬上離開，後來被人發現手機就藏在女廁與無障礙廁所之間的高處通風孔，通知警察到場處理。沒想到，這名男子半年來又多次在公廁徘徊，令人擔心又想要犯案。

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鹿港警分局表示，去年十一月有受理民眾報案，由於廿六歲蔡男犯嫌以手機偷拍女廁，以違反妨害性隱私及不實性影像案，移送彰化地檢署偵辦。日前接獲民眾反映，在鹿港公會堂後方公廁有名男子鬼鬼祟祟，疑似要進女廁偷拍，但遭人發現就離去，未來將會加強巡邏。警方將在公會堂後方設巡邏箱，加強巡查。

鹿港鎮公所表示，民眾所指公廁隔間的通風孔，將會進行改善，至於女廁內可踩著就可看到隔壁的站立處，原是為了遮住廁所水箱所進行的裝飾，也會進行檢討。

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