為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鹿港老街公廁傳偷拍 警加強巡邏

    位於鹿港老街上的公會堂後方公廁，女廁與無障礙廁所之間的隔牆高處有通風孔，去年偷拍狼被發現躲在女廁，隨即就把手機藏在通風孔。（記者劉曉欣攝）

    位於鹿港老街上的公會堂後方公廁，女廁與無障礙廁所之間的隔牆高處有通風孔，去年偷拍狼被發現躲在女廁，隨即就把手機藏在通風孔。（記者劉曉欣攝）

    2025/04/30 05:30

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕去年全國景點王的鹿港老街，竟傳出公廁有偷拍狼出沒？有民眾上網貼文提醒遊客到鹿港公會堂後方上廁所要嚴防偷拍狼，去年十一月被抓到，半年來仍多次出現在公廁附近。鹿港警分局表示，去年偷拍案已將廿六歲蔡男移送法辦，未來將會加強巡邏，也會約制蔡男行為。

    有民眾在網路發文，鹿港去年十一月傳出鹿港老街的公廁偷拍事件，偷拍男子被人發現躲在公會堂的女廁偷拍後馬上離開，後來被人發現手機就藏在女廁與無障礙廁所之間的高處通風孔，通知警察到場處理。沒想到，這名男子半年來又多次在公廁徘徊，令人擔心又想要犯案。

    鹿港警分局表示，去年十一月有受理民眾報案，由於廿六歲蔡男犯嫌以手機偷拍女廁，以違反妨害性隱私及不實性影像案，移送彰化地檢署偵辦。日前接獲民眾反映，在鹿港公會堂後方公廁有名男子鬼鬼祟祟，疑似要進女廁偷拍，但遭人發現就離去，未來將會加強巡邏。警方將在公會堂後方設巡邏箱，加強巡查。

    鹿港鎮公所表示，民眾所指公廁隔間的通風孔，將會進行改善，至於女廁內可踩著就可看到隔壁的站立處，原是為了遮住廁所水箱所進行的裝飾，也會進行檢討。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播