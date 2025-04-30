田尾康乃馨減產 母親節前夕價揚3成

田尾鄉農會總幹事吳政憲說，今年冷春造成康乃馨產量銳減，目前每枝價格已漲至16至18元，預估母親節前仍會上揚3成左右。（記者陳冠備攝）

2025/04/30 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕母親節將至，應景的康乃馨進入最大銷售檔期，全台最大產地的彰化縣田尾鄉，今年因氣候異常影響花況，產量減少二成。目前花農正加緊採收，備貨尚稱充足，但隨著節日逼近，花價恐續漲，田尾鄉農會呼籲民眾提早選購，以免買不到心儀花材。

低溫影響花況 產量減少2成

田尾鄉康乃馨種植面積約廿三公頃，佔全國產量約八成，每年四、五月進入採收期，但今年三月份彰化縣均溫十九．八度，創下近十來最低溫，使得逾二成康乃馨無法抽高，尚未結苞的窘狀，無法如期在母親節前採收，令花農急得跳腳。

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目前每枝漲至16至18元

為此田尾鄉農會昨天舉辦康乃馨行銷推廣活動，縣長王惠美、立委陳素月、農糧署中區副分署長徐惠瑩等人與會。農會總幹事吳政憲表示，今年冷春造成產量銳減，目前每枝價格已漲至十六至十八元，預估母親節前仍會上揚三成左右，要買康乃馨要趁早。

花開僅6成 花農加緊採收

「第一次遇到四月還不開花。」種花十餘年的王順利說，往年四月底，康乃馨花開八至九成，今年至今才花開六成，剩下「含苞待放」的狀況預計要到一個月後才會盛開。他指出，雖然目前拍賣價可達每枝十八元，但節後恐跌剩五元，損益還很難講，最慘的是，這不符合自然災害還不能申報農損，只能加緊採收，能賺一朵是一朵。

農會總幹事吳政憲說，他們與農友合作，從二○○四年起保證收購康乃馨，今年達到出貨量十二萬株，準備單枝包裝康乃馨連同宅配每枝廿元，另依送禮需求有盒裝、花束到花籃等系列商品，穩定市價也保障農民收益，有興趣民眾可上農會官網訂購，提早準備母親節心意，也能幫助在地農友。

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