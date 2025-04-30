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    設地磁感應 日月潭向山停車場拚智慧化

    日月潭向山停車場進行地磁感應工程，未來將升級成智慧停車場，不僅可掌握景點人、車流數據，入場停車也能快速找到車位。（記者劉濱銓攝）

    日月潭向山停車場進行地磁感應工程，未來將升級成智慧停車場，不僅可掌握景點人、車流數據，入場停車也能快速找到車位。（記者劉濱銓攝）

    2025/04/30 05:30

    施作後能辨識剩餘車格與可停放位置 日管處︰短期內不會收費

    〔記者／南投報導〕日月潭知名景點向山遊客中心，近期停車場進行地磁感應工程，就有不少民眾擔心，向山停車場恐將收費，對此，日月潭風景區管理處回應，停車收費是趨勢，不過目前向山是在施作智慧停車場，未來停車就能清楚辨識剩餘車格與可停放位置，預計暑假啟用，短期內向山停車場還不會收費，日後會與地方溝通並通盤考量後，再決定收費機制。

    分區施作 部分停車區封閉

    日月潭向山遊客中心是遊客造訪潭區必遊景點，遊客中心前有三個免費停車區，可容納百餘輛車，最近停車區陸續分區施作地磁感應工程，以致部分停車區封閉，遊客只能到周邊或對面車道的山明、水秀停車場停放。

    就有民眾反映，地磁感應可辨識車位停放狀態，由於近年潭區停車場陸續實施收費制，擔心工程完工後，向山的免費停車將走向收費化，旅遊「小確幸」就此消失。

    日管處表示，近期向山停車場封閉施工，確實引來民眾、遊客詢問是否即將收費，但地磁感應工程並非為了收費而設，而是為了升級為智慧停車場，有了地磁感應功能後，未來向山的平、假日停車情況，都能成為景點人、車流的資料數據，作為未來舉辦觀光活動及車位管理的參考。

    工程預計3個月後完工

    另外，此次工程除了設置地磁感應，還會裝設顯示看板，讓民眾一眼就能知道現有停車場的剩餘車位數，以及可停車的位置，方便民眾入場迅速找到車位停車，停車場智慧化工程預計三個月後完工，暑假可啟用。

    若收費會與地方溝通評估

    日管處也說，針對民眾關心的向山停車場收費問題，其實目前向山全區的車位還算足夠，有關停車收費也是未來的趨勢，後續向山停車場若要收費，也會與地方溝通並收集相關意見，再評估收費方式，短期內還不會收費，民眾不用擔心。

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