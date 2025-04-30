鄭成功中樞祭典 劉世芳籲族群融合

2025/04/30 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「明延平王鄭成功來台三六四週年中樞祭典」昨日於南市延平郡王祠舉行，由內政部長劉世芳擔任主祭，她強調台灣多元族群文化融合，共同守護這片土地。

劉世芳表示，年年舉辦鄭成功中樞祭典的這份堅持，不僅是懷念，更提醒大家走過的路，更加守護未來的台灣。台灣是多元族群交織的地方，每個族群、每一段故事，都讓台灣這塊土地變得更多元更豐富，未來內政部會更加努力，持續推動族群融合、文化交流，讓不同的族群故事，在台灣這塊土地被看見、被尊重、被珍惜。

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台南市長黃偉哲與金門副縣長李文良陪祭，並邀集來自鄭成功故鄉日本平戶市的親善訪問團、世界鄭氏宗親總會、全國各地鄭氏宗親會、奉祀鄭成功的廟宇代表及鄭成功後裔共同與祭，典禮莊嚴肅穆。

黃偉哲表示，鄭成功來台開啟台灣多元文化與跨國交流的序幕。中樞祭典不僅是紀念先賢、傳承精神的重要時刻，更彰顯台南作為台灣文化首都，致力於讓歷史融入生活、從生活中延伸文化傳承的責任與努力。

值得一提的是，日本平戶觀光協會前會長藤澤美好生前對兩市交流的重大貢獻。藤澤會長除長年擔任鄭成功生誕紀念事業實行委員會委員長，更積極促成台南與平戶市文化、觀光等合作。今年二月不幸辭世，令人惋惜，但是平戶市仍特派代表攜照參祭，展現兩市情誼不減，延續跨海友誼的深厚連結。

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