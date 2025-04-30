新化五寶節5/17健走 補給站嘗美食

新化區農會結合市府觀旅局，5月17日在虎頭埤舉辦五寶節產業文化活動。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/30 05:30

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕新化區農會年度產業盛事「五寶節」，將於下月十七日在虎頭埤登場，推廣觀光，策劃兩公里的健走，沿途就以地方特色設置補給站，請吃竹筍包、冰烤薯、芝麻棒、橄欖醋飲、鳳梨金桔汁等，美味行銷，昨起受理報名，費用三百元，相關贈品很超值。

今年的產業文化活動以「台南好七淘、新化暖暖蛇」為主題，行銷鳳梨、竹筍、番薯、橄欖、胡麻等五寶，且結合市府觀光旅遊局，前進虎頭埤舉辦，也藉由知名景點的人氣，熱鬧推廣地方特色。虎頭埤有「台灣第一水庫之稱」，農會善用現場的湖光山色，規劃兩公里的健走，從大門口啟程，前進至露營區，路線補給站充分融入五寶設計，讓每位參加者都能感受到當地的文化底蘊與產業魅力。

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新化農會昨天為產業文化活動熱鬧造勢，結合地方聯手推廣，邀請各界共襄盛舉，也公布健走的相關行程內容，並開始報名，限額五百人。新化區農會總幹事林侑融表示，健走報名費不僅包含虎頭埤門票，還可兌換特製的運動毛巾，沿途除了五寶產品的補給之外，全程參加者更能獲贈鮮果鳳梨一顆，並領取三張五十塊錢的市集抵用券，真的很超值。

林侑融提到，活動當天有大台南卅二區農會的青農市集，將展出在地最優質的特色產品，新化區公所等各機關也配合進行政令宣導。也規劃食農教育體驗活動，如芝麻爆米香DIY課程等，邀請親子參與，讓大家在互動中學習知識，並推廣「享當季、呷在地」的理念。

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