新版財劃法 台南「軌道建設」遭刪2660億

2025/04/30 05:30

衝擊影響最大 中央事權移轉 增加支出達278億

〔記者洪瑞琴／台南報導〕立院強行通過新版財劃法，南市府評估影響，統籌分配稅雖增加一六三億元，但是事權移轉到地方支出、軌道建設刪減，最壞情況下超過三千億元，將持續爭取計畫型補助以及中央已核定計畫兌現承諾。市長黃偉哲說「開源節流是必要，但該爭的要爭」。

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黃偉哲︰開源節流 該爭的要爭

財政稅務局在市政會議「新版財劃法對台南市影響」專案報告指出，新版財劃法尚未實施上路，但就目前的分配結果來看，台南市僅再獲配一六三億元，不但是六都最少，甚至輸給新竹市、新竹縣及彰化縣，與人口數僅三十二萬的花蓮縣分配數幾乎相當，明顯「重北輕南、重東輕西」，對台南城市發展及市民權益造成嚴重影響。

計畫型補助影響金額達149億

財稅局盤點影響最大的是軌道建設，正在起步階段，後續建設補助可能因此而遭刪減二六六○億元。台南計畫型補助，包括少子女化對策、污水下水道建設、防洪綜合治理經費、教師課稅配套措施、提升行人安全、提升道路品質計畫等，受影響金額就達一四九億元；中央事權移轉後增加的支出如農保、老農津貼、省府業務等則高達二七八億元。

黃偉哲表示，新版財劃法讓台南得不償失，新獲配的一六三億元不僅是六都最低，連帶還有中央計畫型補助、事權轉移地方支出，以及重要軌道建設也可能被刪減，施政恐遭多重夾擊。因應補助可能減少的最壞情況，各局處要儘可能開闢財源，包括與財稅局合作活化閒置資產、加強推動促參案等，同時進一步節流，避免不必要的浪費。

財稅局︰盼啟動第二次修法

財稅局表示，除了再向中央爭取水平分配有利定義可能性，也支持中央向憲法法庭提出釋憲，期望能儘速啟動第二次修法，由中央與地方共同討論出一部可長、可久的財劃法，兼顧區域平衡與地方發展需求。

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