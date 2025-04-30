職棒首賽5月2日登場 嘉市棒球場停車難

嘉義市棒球場舉辦職棒賽事時，大批車輛排隊等候，停車位一位難求。（記者林宜樟攝）

2025/04/30 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市議會昨進行定期會，市議員王浩質詢時表示，我國棒球熱潮興起，今年在嘉義市棒球場進行的中華職棒官辦熱身賽，最高入場人數三八九九人，但超過三千人入場時周邊停車場及道路停車格一位難求，正式賽首場即將在五月二日登場，要求市府要有配套措施改善；市長黃敏惠表示，將加強宣導請球迷搭乘公車等大眾運輸工具或騎乘Youbike，市府「愛嘉義APP」提供即時停車位資訊讓民眾查詢。

市議員促改善 市府籲搭乘大眾運輸

王浩說，嘉義市棒球場所屬小型車停車場合計五六六格停車位，鄰近球場的民國路停車場、公明路停車場，因建國二村、復興新村進行市地重劃工程，上月起停止停放，部分車主將車輛停放到棒球場停車場，平日無比賽時無影響，但舉辦棒球賽時一位難求，許多球迷開車繞行到更遠處才找到停車位，步行趕入場時早已開賽，看球權益受損。

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王浩表示，因世界棒球十二強賽事台灣隊奪冠，今年職棒比賽預期入場觀賽人數將會更多，嘉義市棒球場共有八場職棒正式賽，請市府於賽前做好相對應配套措施，因應球迷搭乘大眾運輸及停車需求。

市府交通處表示，因應市地重劃工程，建國二村臨時停車場即將於四月底全數撤場，市府配套將在新生路及公明路分別增設八十二格及九十五格路邊停車格，大雅路配合人行道工程將新闢一七七格路邊停車格，合計共增加三五四格，未來將於重劃區內規劃闢建二處路外平面停車場。

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