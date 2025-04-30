為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    職棒首賽5月2日登場 嘉市棒球場停車難

    嘉義市棒球場舉辦職棒賽事時，大批車輛排隊等候，停車位一位難求。（記者林宜樟攝）

    嘉義市棒球場舉辦職棒賽事時，大批車輛排隊等候，停車位一位難求。（記者林宜樟攝）

    2025/04/30 05:30

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市議會昨進行定期會，市議員王浩質詢時表示，我國棒球熱潮興起，今年在嘉義市棒球場進行的中華職棒官辦熱身賽，最高入場人數三八九九人，但超過三千人入場時周邊停車場及道路停車格一位難求，正式賽首場即將在五月二日登場，要求市府要有配套措施改善；市長黃敏惠表示，將加強宣導請球迷搭乘公車等大眾運輸工具或騎乘Youbike，市府「愛嘉義APP」提供即時停車位資訊讓民眾查詢。

    市議員促改善 市府籲搭乘大眾運輸

    王浩說，嘉義市棒球場所屬小型車停車場合計五六六格停車位，鄰近球場的民國路停車場、公明路停車場，因建國二村、復興新村進行市地重劃工程，上月起停止停放，部分車主將車輛停放到棒球場停車場，平日無比賽時無影響，但舉辦棒球賽時一位難求，許多球迷開車繞行到更遠處才找到停車位，步行趕入場時早已開賽，看球權益受損。

    王浩表示，因世界棒球十二強賽事台灣隊奪冠，今年職棒比賽預期入場觀賽人數將會更多，嘉義市棒球場共有八場職棒正式賽，請市府於賽前做好相對應配套措施，因應球迷搭乘大眾運輸及停車需求。

    市府交通處表示，因應市地重劃工程，建國二村臨時停車場即將於四月底全數撤場，市府配套將在新生路及公明路分別增設八十二格及九十五格路邊停車格，大雅路配合人行道工程將新闢一七七格路邊停車格，合計共增加三五四格，未來將於重劃區內規劃闢建二處路外平面停車場。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播