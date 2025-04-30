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    虎尾長照見學計畫 解說申請流程

    虎尾鎮率全縣之先推出「長照見學計畫」，讓長輩們實地走訪長照機構，實際了解資源申請等方式。（記者李文德攝）

    虎尾鎮率全縣之先推出「長照見學計畫」，讓長輩們實地走訪長照機構，實際了解資源申請等方式。（記者李文德攝）

    2025/04/30 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕虎尾鎮六十五歲以上人口一．三一萬人，占全鎮一成八。鎮公所為了讓長者了解縣內長照資源，率先推出「長照見學計畫」，編列卅萬元讓鎮內十七處社區關懷據點老人走訪長照機構，讓長者更能了解如何使用長照資源。

    虎尾鎮長林嘉弘說，許多老人對於長照資訊僅靠講座、宣導等，申請時不知如何應對，因而計畫帶領關懷據點的老人走訪雲林縣輔具資源中心、日間照顧中心、長照關懷據點或健身俱樂部等，增進長輩們對輔具評估、長照申請等資源的了解，讓「長照」不再是抽象名詞。

    頂溪社區發展協會理事長蘇坤福表示，透過實地踏查後，由機構專人親自解說申請方法、流程等，同時鼓勵老人多運動健身，避免肌少症發生，減少老化、失能。

    雲林縣府爭取國民健康署補助，今年核定八處銀髮健身俱樂部，昨天虎尾「長春銀髮健身俱樂部」正式啟用。立法委員張嘉郡、雲林縣衛生局長曾春美及多位地方民代與林嘉弘出席共同揭牌啟用。曾春美表示，今年底全縣可達廿七處銀髮健身俱樂部，有興趣長輩可洽當地健身俱樂部。

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