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    首頁　>　生活

    雲林大蒜質優價俏 農業局辦促銷

    2025/04/30 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林大蒜產量占全國九成，受去年颱風影響今年產期延後，但因年初幾波冷氣團助攻，大蒜的蒜球大粒又紮實，辛辣味十足，品質佳價格也較去年高一點。縣府農業處長魏勝德說，歡迎民眾多選購國產大蒜，現市售每台斤約七十元至一百元。

    農業處指出，本年期大蒜雲林種植約四七○○公頃，雖去年種植期遇颱風、連續降雨，部分蒜種流失或腐爛，但因生長期遇冷氣團適合大蒜生長，蒜球大粒、紮實，每公頃產量約十公噸，今年價格也不錯，產地批發烘乾每台斤五十至六十元，去年為四十五元至五十元。

    今年大蒜現都已採收完成，莿桐、四湖、元長、北港、東勢等地道路旁，到處可見蒜農自產自銷販售。魏勝德表示，國產大蒜新鮮且又香又辣，比進口蒜風味更好，烘乾的大蒜可保存約六個月以上。

    縣府昨天辦理大蒜推廣活動，縣長張麗善與三好酒店主廚張家憲示範「蒜泥白肉」、「塔香油封蒜頭」等蒜香料理，做法簡單又美味。

    張麗善指出，雲林得天獨厚，氣候、土壤都很適合大蒜生長，產量占全國九成，是大蒜故鄉，市售國產蒜十顆中有九顆來自雲林，這幾年除推廣鮮食大蒜，加工業者也開發出各式各樣的大蒜加工品，有蒜頭精、黑蒜頭、蒜味麵條等，提升附加價值也拓展消費市場。

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