白沙屯媽進香 5月3日 估60萬人進北港

白沙屯媽祖五月三日抵北港，預估湧入六十萬人，雲縣府各局處做好準備迎接。（記者黃淑莉攝）

2025/04/30 05:30

雲縣公布交管、停車、休息區及接駁措施

〔記者黃淑莉／雲林報導〕苗栗白沙屯拱天宮媽祖北港進香將在明天凌晨出發，三日中午抵達，預估有六十萬人湧入北港，雲林縣府、北港鎮公所嚴陣以待昨天公布交通管制、停車、香燈腳休息場地、接駁車等措施，副縣長謝淑亞提醒民眾出發前可上縣府官網查詢相關資訊。

民樂及華南路及河堤道路東側禁停車

雲林縣警察局長李建民指出，今年白沙屯媽祖進香有近卅三萬人報名，根據拱天宮統計，報名搭車的香燈腳就有一百輛遊覽車，加上自行組團或開車的，預估各式車輛約有數千輛，人潮約六十萬人，即將湧入北港，因此今年擴大交通管制區，從縣道一四五線與台十九線處以南到北港大橋間的北港市區道路，三日上午六時至晚上十二時，實施交管禁止車輛進入。

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李建民說，三日當天北港民樂路及華南路兩側、河堤道路東側將禁止路邊停車，並派遣拖吊車加強拖吊違停車輛，建議民眾將車輛停放在停車場再步行進入，停車場有北港溪高灘地、牛墟、第一停車場及水仙宮停車場、媽祖醫院及重劃區停車場，或是管制區外道路的白色邊線外。

行經市區客運改好庫園區上下車

縣府民政處指出，由於香燈腳人數眾多，縣府協調育英、僑美、北辰及南陽國小、北港高中、北港農工等校園，還有北港鎮第二零售市場二樓、鎮立游泳池、農會、大復戲院、北港好庫文化產業園區、北港水道頭文化園區及北港遊客中心，提供香燈腳休息。

雲林交通工務局長汪令堯說，當天北港環鎮巴士停駛，增接駁專車，往高鐵嘉義站免費，每十五分鐘一班；往嘉義火車站每人五十元。另原行經北港市區的客運當天市區站點全數取消，統一改在北港好庫文化園區上下車。

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