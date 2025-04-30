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    「高雄瓜」豐收 大飽口福正是時候

    高雄瓜年產值突破4億元，正值西瓜產季嘗鮮要快。（記者陳文嬋攝）

    高雄瓜年產值突破4億元，正值西瓜產季嘗鮮要快。（記者陳文嬋攝）

    2025/04/30 05:30

    〔記者陳文嬋、蘇福男／高雄報導〕高雄瓜年產值突破四億元，尤以香瓜年產量全國第一，口感香甜受歡迎，正值產季豐收上市，農業局長姚志旺號召大家一起吃瓜，並持續強化高雄瓜選種，建置冷鏈包裝場，提升產業競爭力。

    高雄氣候溫暖，適合各式瓜果生長，包括香瓜、西瓜及洋香瓜等，一年可種植三次，生產面積達一千二百公頃，尤以香瓜年產量全國最多，生產面積超過七百公頃，今年主打新品種天使洋香瓜，批發市場價格每公斤高達二二九元，目前產季進入尾聲，香瓜、西瓜接力上市。

    農業局也輔導農民合作社，取得產銷履歷認證，導入智慧農業技術，包括天氣測站等，並且強化種苗繁殖、品種更新，有助於調配產期，分散風險，更建置冷鏈包裝場等設備，提升瓜果品質及延長保鮮期

    祥鶴農產品生產合作社集結四十位農民，合作種植二百公頃，高達一八八公頃通過產銷履歷驗證，年生產面積達六百公頃，建立「口福」品牌，選種二種美濃瓜、四種西瓜及五種洋香瓜，占高雄瓜八成產量。

    此外，杉林區位於楠梓仙溪中游，杉林社區盛產的鳳梨、芒果「喝玉山水長大」，農業局媒合企業協助社區研發首支伴手禮產品「杉林金鳳和弦伴手禮」，升級在地農產價值。

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