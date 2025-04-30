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    國小數位學生證 全面完成製發

    高雄十三萬名國小生今年全面換發數位學生證，學童歡喜領到新卡。（教育局提供）

    高雄十三萬名國小生今年全面換發數位學生證，學童歡喜領到新卡。（教育局提供）

    2025/04/30 05:30

    結合一卡通電子票證 可供13萬名學生身分識別、儲值、小額消費等

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市教育局去年二月啟動數位學生證全面換發計畫，首批對象為五．九萬名國中生，今年二月輪到十三萬小學生，預估今天可全數完成製發。

    基於提供學生安全、便利運輸環境，並鼓勵搭乘大眾運輸及運用各項便民服務等因素，教育局早於一○一學年度起，針對所轄公、私立高中職校四．一萬學生全面換發數位學生證，去年延伸至國中、今年二月輪到國小。

    教育局說明，數位學生證結合一卡通電子票證，可提供身分識別、儲值、小額消費等功能，並可應用於校園及公私部門服務，如圖書借閱、搭乘大眾運輸工具、公共自行車及停車場等系統。

    自去年二月起，教育局啟動公私立國中學校數位學生證計畫，約五．九萬名學生受惠；今年二月起再製發人數最多的國小數位學生證、約十三萬張，預估今天可全數完成製發。

    個資授權 兼具學生票識別等

    教育局指出，數位學生證若要兼具學生票識別、兒童票價優惠、電子票證以及記名掛失等功能，須進行個人資料授權同意，事先已探詢家長意願、是否同意學生個資與電子票證綁定。若不同意授權註記，學生仍會收到學生證，但不具有電子票證及學生票等相關服務，經調查僅七％不同意。

    使用至畢業年度的10月31日

    國小數位學生證在畢業前均可使用（畢業年度的十月卅一日截止），如果有開啟記名及電子票證功能，則可在學生就學期間享有學生票等相關服務。

    配合高市國小學童今年開始發放免費數位學生證，高雄捷運公司也提醒高市國小學童無需再申辦兒童卡，因為國小數位學生證（含一卡通功能，並享有高雄市政府推行兒童卡優惠）功能已優於現有兒童卡。

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