畜試所研發蛋雞益生菌 糞臭減少、產蛋量增5%

TLRI 221菌株分解蛋白質能力強，可有效降低雞糞臭味。（畜試所提供）

2025/04/30 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕蛋雞場若缺乏管理，會有惡臭擾鄰，農業部畜產試驗所研發適合蛋雞飼養使用的益生菌「枯草芽孢桿菌TLRI 221」（Bacillus subtilis TLRI 221），可有效減少雞糞臭味，還能提升雞蛋產量。

不少人遠遠就能聞到蛋雞場的惡臭味，也因此被列為鄰避設施，為改善惡臭問題，畜試所研發適合蛋雞飼養使用的益生菌，在飼糧中添加枯草芽孢桿菌TLRI 221益生菌，可降低糞便臭味、提升生產效率及雞蛋品質，還能減少治療用抗生素的使用。

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畜試所進一步說明，透過十二週蛋雞飼養試驗，經氣體檢測證實，使用該益生菌可降低蛋雞糞便卅七％氨氣濃度及卅九％硫化氫濃度，有效減少臭味，並提升五％產蛋量及改善四％飼料換蛋率，還能延緩雞蛋品質劣化，經五週常溫儲存仍維持較好品質，且添加此菌的雞蛋經品評試驗，亦獲得較佳的口感及消費者接受度。

畜試所副研究員施柏齡指出，枯草芽孢桿菌TLRI 221除可用在蛋雞外，也可用於豬隻，同樣也可降低豬隻糞便的臭味，另枯草芽孢桿菌TLRI 221符合飼料管理法規中益生菌使用規範，具備作為蛋雞飼料添加物的應用潛力，已有一家飼料業者技轉。

蛋雞場因常散發惡臭，屬於鄰避設施。（資料照）

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