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    邊境查驗 美國進口酪梨、生蠔鎘超標

    衛福部食品藥物管理署昨公布最新邊境檢驗結果，發現有2批自美國進口的酪梨重金屬鎘超標，總重達3796.8公斤，已在邊境攔截，未流入市面。 （食藥署提供）

    衛福部食品藥物管理署昨公布最新邊境檢驗結果，發現有2批自美國進口的酪梨重金屬鎘超標，總重達3796.8公斤，已在邊境攔截，未流入市面。 （食藥署提供）

    2025/04/30 05:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕酪梨近年在全球健康飲食風潮中爆紅，不過衛福部食品藥物管理署昨公布最新邊境查驗結果，二批自美國進口的酪梨檢出重金屬鎘超標，總重達三七九六．八公斤，在邊境攔截，未流入市面。

    最新邊境查驗共有八批產品違規，包括美國酪梨、美國生蠔、保加利亞羊肚菌都因重金屬鎘超標被攔截；印度黑種草籽、中國冷凍藍莓、印尼即溶飲料粉及越南辣椒魚露，則因農藥、甜味劑或漂白劑不符規定遭退運。

    食藥署副署長林金富說，違規的美國酪梨，鎘含量介於○．○八至○．一二ppm間，超過標準值○．○五ppm，疑與土地污染有關，這二批產品由商田實業與奧爾瑪行銷進口，將全數退運或銷毀，並提高相關業者抽驗比例為廿至五十％。

    另由淨源國際貿易輸入的美國生蠔，鎘含量高達二ppm，超過法規上限一ppm，四○五公斤產品已全數攔截；保加利亞進口羊肚菌也檢出鎘含量三ppm，高於限量值二ppm。

    長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海提醒，鎘無法以解毒劑排除，在人體內半衰期超過廿年，長期累積恐引發腎臟病、骨折及前列腺癌等風險，對嬰幼兒更具威脅。

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