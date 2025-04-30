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    今年春季均溫20.4度 梅雨量預估正常至偏少

    中央氣象署預估，梅雨季氣溫正常至偏高，雨量正常至偏少。（記者林志怡攝）

    中央氣象署預估，梅雨季氣溫正常至偏高，雨量正常至偏少。（記者林志怡攝）

    2025/04/30 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕五月、六月即將進入梅雨季。中央氣象署預報中心主任陳怡良指出，今年梅雨季總雨量較可能呈現「正常至偏少」，氣溫則是「正常至偏高」，但近年來梅雨季降雨有集中、短時強降雨事件發生頻率提高的趨勢，各界務必及早防範。

    5至7月氣溫正常至偏高

    陳怡良也表示，今年春季（二月至四月）平均氣溫為廿．四度，比氣候平均值廿．八度低，是二○一一年以來第三冷的春天，且期間大陸冷氣團影響日數達到卅天，是近廿年來第三多；今年春季累積雨量則為三二一．三毫米，略多於氣候平均值的二八二．八毫米。

    陳怡良解釋，今年春季環流底層有更多的東北風出現，東亞沿岸整體氣溫也偏低，可能是上一季氣溫表現較低的原因，再加上南海及菲律賓東方海面對流活躍，當系統往北活動、遇到東北季風時，就可能造成降雨，進而導致春季累積雨量為正常至偏多。

    針對即將到來的梅雨季，陳怡良說明，中部以北地區通常五月上旬起有雨，南部地區則要到五月中下旬或更晚，且梅雨季累積雨量年與年之間的差距相當大，沒有明顯規律，而目前反聖嬰冬季剛結束，根據歷史類似年的統計來看，今年梅雨季雨量表現通常以「正常」機會較高，但中南部五月有降雨偏少特徵。

    陳怡良表示，另根據各國動力模式預報，今年五至七月的氣溫表現「正常至偏高」機會較大，其中五月表現正常，六、七月正常至偏高，雨量則是「正常至偏少」，逐月表現相同。

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