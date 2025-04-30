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    全國環境用藥查核 違規網售殺蟲劑247件

    環境部提醒選購環境用藥時，要認明產品外包裝上有環境部核准許可證字號，並注意產品有效日期。（記者陳嘉怡攝）

    環境部提醒選購環境用藥時，要認明產品外包裝上有環境部核准許可證字號，並注意產品有效日期。（記者陳嘉怡攝）

    2025/04/30 05:30

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕天氣炎熱蚊蟲增多，挑選殺蟲劑須注意。環境部化學署昨公布去年全國環境用藥產品查核結果，查獲三件殺菌劑偽藥，並揪出二四七件違法網路廣告，多數為民眾無照在網路上廣告販賣殺蟲劑。化學署表示，違規上網販賣或廣告環境用藥，最重可罰三○萬元罰鍰。

    無照販賣或廣告可罰30萬

    化學署長謝燕儒表示，去年針對市面通路及網路電商平台等環境用藥販賣場所，查核環境用藥廣告、偽藥及抽驗有效成分含量，共計二萬七○一五件，合格率達九十七．七％。在環境用藥廣告方面查核五四三○件，揪出二四七件違法網路廣告，其中以民眾未取得販賣許可證，卻違規於網路平台販賣殺蟲劑件數最多、占卅一．六％。

    針對環境用藥標示查核二萬一四五二件，不合格計三七七件，違規樣態多為藥劑過期。抽驗一三○件環境用藥有效成分含量，有四件不合格；另查獲三件未經核准許可製造或輸入的殺菌劑偽藥，二件產地為台灣、一件來自中國，依「環境用藥管理法」裁處業者三○萬至一五○萬罰鍰。不合格商品均已依法裁處，並要求限期下架改善。

    謝燕儒提醒，民眾若在國外購買防蚊掛片等環境用藥回國，只能攜帶一公斤以下通關，且只能自己使用，不得上網廣告、販售，否則將面臨六萬至三○萬元罰鍰。

    高雄大學運動健康與休閒學系教授白秀華則表示，夏季蚊蟲活躍，俗稱「小黑蚊」的台灣鋏蠓，天氣愈熱愈會吸血，固定清除青苔或進行環境綠美化，可降低其繁殖產卵機會；並要積極清除積水容器，減少埃及斑蚊和白線斑蚊孳生，降低登革熱傳播風險。

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