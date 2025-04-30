健保論人計酬 規劃花東全區辦理

衛福部長邱泰源昨表示，擴大推動「論人計酬」是政府方向，計畫以花蓮、台東擴大推廣以人為中心的整合照護模式。 （記者邱芷柔攝）

2025/04/30 05:30

〔記者林惠琴、邱芷柔／台北報導〕現行健保給付「論量計酬」，民眾就醫越多、醫院收入越高，花蓮縣秀林鄉試辦「論人計酬」反其道而行，民眾越健康，院所收入越多，成功經驗讓總統賴清德拋出健保改革構想，衛福部長邱泰源昨也表示，未來將擴大至花東辦理，且不限於特定疾病或單一單位，而是以整個區域推動整合式照護。

健保給付合理化為當務之急

健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻則強調，從肯定秀林經驗到提及健保各區總額「自收自管」的構想，就他的理解，是總統期望健保改革的最後一步，不是現在馬上做。健保這件西裝穿了卅年有點舊，但穿的人普遍滿意，要改也要逐步改，當務之急是解決醫界長期困境，讓健保給付合理化，以利永續發展。

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各政策穩定後再談自收自管

陳志鴻也提到，論人計酬會面臨民眾跨區就醫問題，以及每人保費要算在投保單位所在地或戶籍地，細節錯綜複雜。總統理念是現行制度該改先改，等到個別醫院總額、DRG（診斷關聯群）政策發展穩定，健保點值也穩定，再來談最後一步。

陳志鴻舉例，DRG支付制度也算是論人計酬的一種方式，同一種疾病診療處置編列一筆固定費用，假設涵蓋十天住院費用，但病人被照顧好提前出院，多出來的錢就是醫院收入，反觀萬一出現併發症多住幾天，則由醫院吸收成本。

邱泰源指出，「論人計酬」是以人為中心，推動過程需同步建立轉診制度、完善家庭醫師制度等配套。他也提到，總統拋出各區健保總額「自收自管」，希望各層級院所更緊密合作，因應各地區特性，透過財務自主，實現「全人醫療」與「健康促進」目標。

專家倡長照、洗腎病人先行

台灣醫務管理學會理事長洪子仁建議，先小規模試辦再區域擴大，可從長照住民、洗腎病人先行，花東整體試辦可設為中期目標，讓支付制度、醫師行為調整與資訊系統整備能同步跟上。

台灣醫院協會副理事長朱益宏也認為，擴大花東試辦涉及每人每年要匡列多少費用問題，以及花東很長但醫療資源有限，可能需有轉診至其他縣市等配套。

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