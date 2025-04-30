汽車路考擬增「指差確認」 民團反對／路權團體質疑「假交流真推鍋」 公路局：尚未公告 持續研商

公路局研議小客車路考增加「指差確認」項目，路權團體昨召開記者會質疑恐降低車流效率，也可能導致後車反應不及致事故暴增。（記者王藝菘攝）

2025/04/30 05:30

〔記者李文馨、吳亮儀／台北報導〕為提升交通安全，公路局研議小客車路考增加「指差確認」一項，路權團體昨天召開記者會批小客車駕駛在無人的行穿線前急停、做指差，不但會降低車流效率、難以取締，也可能會導致後車反應不及，事故暴增。對此公路局回應，小型車考照新增指差確認僅為內部研議中項目，尚未公告、將依據交通實務等持續研商，滾動式檢討修正。

急停做指差 事故恐暴增

交通部公路局上週邀請民間團體舉行精進駕照制度交流會議，路權團體昨偕立委林月琴召開記者會，質疑公路局會後將未達共識的「小客車指差確認」，列為政策對外公布，是「假交流、真推鍋」。

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行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，公路局於交流會議後向媒體表示，六月二日起普通小客車駕照考試將新增停讓行人及指差確認項目，若未做到即不合格，這並非會中建議。

車流效率降低 難以取締

行人零死亡推動聯盟理事林柏勛認為，「指差確認」適用於特定情境，台灣目前僅有捷運、高鐵等軌道運輸，及特定縣市的公車應用，就連大型貨車駕駛也只需響應「轉彎暫停、安全再行」。普通小客車全面實行「指差確認」作為考試標準，除了過於形式主義，上路後難以取締，更容易影響交通車流及安全。

林月琴說，民團希望實質意見交流，而非空泛單向表達，更遑論把團體出席當作背書。她呼籲，交通部盡速建立一般駕駛與高齡駕駛的回訓制度，重新檢討記點制度，朝向逐步恢復違規舉發，與強化道安講習的執行。

交通倡議者、第四維度火花羅說，交通部對駕駛人課以國際上都沒有的「指差確認」義務，必然會先對駕訓學生實施。上路後，駕訓學生在道路上無人的行穿線前急停、做指差，不但會導致後車反應不及、降低車流效率，更可預見將導致事故暴增。

對於路權團體質疑，公路局澄清，之前邀集專家學者與公民團體召開交流會議，會中針對近十年來駕訓考照制度規劃與執行情形說明，包含部分執行中及研議中方案，目的在於收集多方意見，作為政策制定與修正參考。考量外界意見分歧，後續將依據交通實務、國內用路文化及社會共識，持續邀集相關單位進行研商，滾動式檢討修正。

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