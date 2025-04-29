（高雄）花藝傳情 駁二週六花漾市集開張

駁二藝術特區大勇區藝術廣場主題市集「花漾」，本週末(3日)下午2點將熱鬧開張。（高市文化局提供）

2025/04/29 05:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕五月將迎來母親節和畢業旺季，駁二藝術特區大勇區藝術廣場打造主題市集「花漾」，本週末（三日）下午二點繽紛開張，安排有花藝設計、風味餐飲及花束包裝體驗課程，邀請民眾透過花朵傳遞內心祝福與感謝。

文化局長王文翠表示，駁二攜手高雄在地團隊「良い日（Yoi-hi）」共同策劃全新主題市集「花漾」，在大勇區藝術廣場打造一座溫室，邀請「光蒔K.Scene」、「花是花飾．Flor Acces」、「川艸」三間風格鮮明的花藝品牌帶來繽紛的花藝創作，讓花不只是視覺美感的呈現，更成為人與人之間情感交流的浪漫語彙。

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響應青春設計節，花漾主題市集也和「艾瑞兒花藝Ariel’s Flower」合作推出體驗課程，特別設計鮮花及乾燥花二款包裝花束，為初學者安排簡單易學的花束包裝體驗課；並邀請插畫家「J1」、「小怪家」、「Oliver喜春寶妞設計工作室」，於共創二號基地現場創作似顏繪。

另植栽選物店「小水坑WOMB」與香氛品牌「Nudity fragrance」則將自然綠植與調香融入創作；餐飲品牌「Mojito莫希朵」和「Y ing R.隱弄」則是將花入饌，融合花香與不同食材的味道，提供別具風味的花卉餐點及飲品。

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