（高雄）污染害死馬卡道澤蟹 中山大學污水接管

柴山義務志工巡山隊郭高義拍下中山大學H棟教職員宿舍生活污水未接管完成，造成馬卡道澤蟹誤入死亡。（郭高義提供）

2025/04/29 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕馬卡道澤蟹為高雄柴山特有種，柴山志工巡山隊檢舉中山大學教職員宿舍排放生活污水污染環境，造成馬卡道澤蟹大量死亡；環保局二度查出校方違反廢清法規定，造成環境污染衝擊生態，出現大量馬卡道澤蟹死亡，已要求完成污水接管，避免污染生態環境，昨改善完成未開罰。

立委黃捷服務處昨邀集相關單位現勘，要求中山大學於管線上方架設防護網，以利馬卡道澤蟹爬行，並要求環保局持續列管追蹤，以維護自然生態環境。

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柴山志工巡山隊郭高義表示，柴山為馬卡道澤蟹棲息地，中山大學建校多年以人為本，把馬卡道澤蟹孕育地水泥化，造成數量急劇減少中，連教職員宿舍生活污水也排入水溝，甚至教職員宿舍地下一樓平台變成污水池，淪為馬卡道澤蟹墳場，學術教育單位責無旁貸，應負起生態保育責任。

環保局二度查出校方違反廢棄物清理法規定，包括教職員宿舍生活污水未接管，逕行排入後方排水溝，造成環境污染，以及教職員宿舍地下室未接管完成，地下一樓平台淪為污水池，造成環境污染衝擊生態，出現大量馬卡道澤蟹死亡，均開立改善通知書，限期完成污水接管，違者最重可罰六千元。

中山大學表示，市府今年多次現地會勘，水質檢測均正常，污水接管也完成改善，昨再度會勘除有陸蟹活動外，水溝內有魚、蝦及蝌蚪等生物活動正常，正嘗試在附近水管鋪上紗網及放置磚塊或石頭，增加螃蟹可攀爬地方，減少因鋪面太平滑造成影響。

柴山義務志工巡山隊郭高義拍下中山大學H棟教職員宿舍生活污水未接管完成，造成馬卡道澤蟹誤入死亡。（郭高義提供）

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