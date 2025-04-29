（高雄）打造半導體A辦 A5街廓都更招商

R17世運站東側A5街廓公辦都市更新完工模擬圖。（高雄市捷運局提供）

2025/04/29 05:30

位捷運世運站東側 開發量體達3.8萬坪 業界看好

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為打造台積電半導體A級商辦園區，市府啟動捷運R17世運站東側A5街廓公辦都市更新，這也是楠梓區第一棟A級商辦，將優先租或賣給台積供應鏈；捷運局昨舉辦招商說明會，業界認為投標者將會很踴躍。

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距台積電楠梓廠 僅1.5公里

副市長林欽榮表示，台積電高雄第一廠將於今年下半年量產；第二廠已完成上梁，預計明年量產；第三廠開始結構工程挖地下室；未來還有第四廠和第五廠將持續興建；五個廠完成後，將是全球最大先進晶圓製程聚落，創造逾七千個高科技工作、逾二萬個營建工作機會。

配合半導體、AI等產業供應商的商辦需求，捷運局推動R17世運站東側A5街廓公辦都市更新，距離台積電楠梓廠僅一．五公里，土地面積四二○○坪，建蔽率五十％、容積率三百％，實施者至少設置室內面積六一五○坪A級商辦，市府可分回室內面積至少五四九一坪的出租型企業安家宅，提供約六一八戶半導體、AI產業員工租用，總開發量體達三．八萬坪。

估投資額93億 需3年半完工

林欽榮強調，台積電高雄廠設廠高峰期落在二○二八年，本案預估總投資金額九十三億元，需於申報開工日起三年半內完工，以滿足台積電量產期程及周邊相關產業需求。

昨天的招商說明會，吸引廿家建商、資產管理機構及投資公會參加，與會者認為，這是楠梓區第一棟A級商辦，有台積電加持，預料投標者將會很踴躍。

捷運局長吳嘉昌說明，未來完工後，除提供A級商辦及員工住宅，低樓層更可引入零售商業、支援型生活服務設施，並透過天橋直接連通R17世運站。本案將於八月八日截止投標。

覆鼎金北營區 推動更新地區劃定

此外，繼去年九月底完成新興區青年高分社及陸軍服務社兩案更新地區劃定後，國家住都中心昨再度攜手市府，推動三民區覆鼎金北營區案更新地區劃定，將持續整合更新地區內地主共同參與，可望是鼎中商圈發展新契機。

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