桃園龍岡、舊明活動中心 增資重新招標

2025/04/29 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕中壢區舊明、龍岡市民活動中心二○二三年四月分別進行二樓增建工程，卻因同一得標廠商慶全營造公司爆發財務問題「落跑」，工程停擺，最終解約收場。中壢區公所昨表示，因原廠商無法持續施作，已調整經費，重新辦理招標，總經費約六千二百萬元，預定五月初開價格標，若投標廠商順利得標，六月可望重新動工。

市議員謝美英昨表示，上個會期總質詢她即提出「中壢龍岡、舊明市民活動中心增建工程」停擺，五個月過去完全沒進度；她強調，龍岡、舊明活動中心增建前，雖然建築量體小，但至少可以使用，為了增建，兩年來原本可使用的團體都無法使用了，工程停擺時間比預期長了許多，市府民政局應確實督導，未來更應防止類似狀況發生。

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民政局表示，龍岡、舊明活動中心增建工程延宕，是原承包廠商因財務問題無法施作而解約，中壢區公所已調整經費，並重新辦理招標，對轄管的活動中心工程，已在每月工程列管會議中邀請專業人員協助檢視進度，積極掌握工程狀況。

中壢區長李日強說，龍岡、舊明二處活動中心，市府追加經費約一千五百萬元，兩案總預算約六千二百萬元，於本月中開標、月底開資格標審查會，預計五月初會開價格標，兩活動中心的工期約三百天，盼能儘速完工。

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