桃園領角鴞誤觸防鳥塗料 重傷無法飛

桃鳥診所獸醫將領角鴞麻醉後進行清潔，可以看到飛羽有許多膠。（桃園市野鳥學會提供）

2025/04/29 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市野鳥學會附設非營利野生動物診所近日接到一起防鳥變傷鳥的案例，一隻二級保育類領角鴞因碰觸到防鳥塗料導致失去飛行能力，恐需經過數月療養及接羽手術，才可評估能否重返天際，學會呼籲社會大眾在解決鳥害問題時務必謹慎評估，避免造成無法挽回的生態傷害。

桃園市野鳥學會表示，鳥類糞便會散播病原，造成環境污染，有不少幼兒園為了防止鳥類停棲、減少鳥糞問題，委請廠商在屋頂塗上黏性更勝黏鼠板的新型防鳥塗料，不料，卻在屋頂發現一隻領角鴞身體沾滿塗料、無法飛行，民眾趕緊送醫救治。

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桃鳥診所獸醫郭昱德表示，相較於傳統黏鼠板，防鳥塗料更難處理，塗料容易滲入羽毛內層，清洗難度大增，儘管部分販售網站宣稱產品「不傷鳥」並有警語，但可能因施工方式不當，鳥類接觸後極易被黏住，造成羽毛皮膚結構損傷，失去飛行與保暖能力，即使少量使用，仍可能對體型較小的鳥類造成威脅。

桃園市野鳥學會理事長劉義仁呼籲，有防鳥害需求的民眾，應審慎評估防鳥措施，優先選擇友善生態的替代方案，如架設反光條、驅鳥器等物理設施，或加強環境清潔，減少鳥類聚集誘因，在選擇防鳥產品前，應充分了解特性與潛在風險，避免使用對野生動物造成傷害的產品。

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