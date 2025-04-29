陰冷花期延 桃園4賞桐秘境花開逾5成

桃園市客家文化館園區的油桐花開花逾五成。（記者李容萍攝）

2025/04/29 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕賞桐正是時候！市府客家事務局舉辦的「二○二五桃園客家桐花祭」，自本月十九日至五月四日展開，橫跨龜山、蘆竹、楊梅、龍潭及大溪五大賞桐區域，今年因為天氣較為陰冷、陽光照射不足，桐花花期較去年延後二週綻放，首週活動僅看到花開一、二成，直到這幾天市境十三處賞桐秘境，包括客家文化館、楊梅故事園區、楊梅保甲古道、大溪十一指古道等處已花開逾五成。

客家文化館等 本週賞桐趣

春夏交替之際，油桐花漸漸滿開，遠看宛如為山林覆上一層白雪，因而得名為「五月雪」；由於近日陰雨，桐花被打落許多，遍地桐花美如白雪，其他九處賞桐秘境花開約四成，預計五月初進入盛開期。

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9處花開4成 5月初才盛開

客家局昨進行桐花花況調查，包括龍潭三和石崎步道、龍潭小粗坑古道、龍潭三坑鐵馬道、大溪齋明寺古道、大溪大艽芎古道、大溪永福龍山寺步道、蘆竹五酒桶山步道、蘆竹羊稠坑步道、龜山長庚養生文化村步道等九處賞桐秘境，均因陽光照射不足，目前花開約四成，預計花況於五月三日達到高峰期。

桐花祭活動 週末客文館登場

除了靜態賞花，「桃園客家桐花祭」活動期間也規劃多場適合大小朋友參加的「桐樂會」，壓軸的「客文館桐樂會」於五月三、四日上午九點至下午五點在桃園市客家文化館後方公園登場，安排客庄市集、多元表演活動、親子著色趣、桐花情境裝置等，讓遊客能更深入了解客家文化，共創專屬春季回憶。

大溪十一指古道油桐花開花逾五成，吸引遊客駐足拍照、打卡。（記者李容萍攝）

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