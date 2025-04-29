《土地問題卡關》1.3萬污水接管「障礙戶」 桃市府︰不會開罰

桃園市力拚污水下水道接管，截至今年3月底，接管率26.42%、約有25萬戶完成。（桃市府水務局提供）

2025/04/29 05:30

透天厝住戶管線遭新大樓擋住 水務局︰須與中央研商修法解決

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市推動污水下水道接管，每年以三萬戶速度前進，截至今年三月底，接管率廿六．四二％，約有廿五萬戶完成。市府水務局昨於市議會進行工作報告，議員謝美英質詢指出，有不少透天厝住戶卡在土地問題無法接管，更憂心未完成恐挨罰；水務局長劉振宇表示，以桃園污水下水道BOT案來說，類似「障礙戶」共有約一萬三千戶，剛開始的中壢BOT案推估也將有兩萬戶，必須跟中央研商是否考慮透過修法解決，市府不會因此對住戶開罰。

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25萬戶完成 接管率26.4％

污水下水道接管配合住家化糞池，多在屋後採後巷施工，施工前住戶須先拆除增建物，隨著污水下水道接管進入老舊社區及街廓，接管問題也陸續浮現，謝美英表示，有透天厝住戶向她反映，期待接管已久，好不容易施作到住家附近，卻發現管線被新大樓擋住，導致無路可通往主幹管，自家只能維持原狀，之後如要接管恐怕只能自費，更擔心若無法完成接管會挨罰一萬到十萬元，且據她了解，這是通案不是個案。

全國性問題 桃園約有2成

劉振宇表示，桃園市因都市計畫型態非棋盤式，造成有些後巷走到底是大樓或另外橫向的住家，無法埋設對外的連接管，依桃園目前的接管案例看來，這樣的住宅比例約在十到廿％之間，其他縣市也有類似問題，必須與中央研商是否修訂法令來解決，屆時會再協助住戶接管，或是住戶自行將污水管排放點改至房屋前端接管。

污水促參計畫工程科科長鍾淑女表示，桃園市現有桃園、中壢及埔頂三大污水下水道BOT計畫，桃園包括桃園、蘆竹區，目前接管十五萬戶，約有一萬三千戶有接管障礙，剛啟動的中壢污水下水道BOT案預計接管廿萬戶，除了青埔重劃區，大多屬於舊城區，推估會有兩萬戶障礙戶，至於埔頂預計接管一萬戶，目前完成三、四千戶，因屬新興區域，類似問題相對少。

用戶不接管 須申請污水納管

議員舒翠玲另指出，有的住戶是單純不想納管，屆時可能還是得自掏腰包，否則將會被開罰，水務局應該向民眾說明清楚；水務局表示，民眾若不同意由政府辦理其住家的用戶接管，依法將要求民眾辦理污水納管申請，自費將住家的污水接管到公共管線，如不辦理污水接管，環保單位還會額外要求繳納水污費。

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