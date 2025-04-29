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    秋紅谷一對黑天鵝 贈給北市

    秋紅谷生態公園黑天鵝「小碧」及「小湖」，將入住台北市碧湖公園。（記者黃旭磊攝）

    秋紅谷生態公園黑天鵝「小碧」及「小湖」，將入住台北市碧湖公園。（記者黃旭磊攝）

    2025/04/29 05:30

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市秋紅谷生態公園黑天鵝家族，復育到第三代有十五隻，市長盧秀燕將一對黑天鵝「小碧」及「小湖」贈養給台北市，由台北市副市長李四川來「娶親」，李四川透露，市長蔣萬安問天鵝「長大後會不會飛回去」，盧秀燕笑答自己是六都唯一會生孩子的女市長，要台北市好好照顧「鵝子」及「女鵝」。

    兩對黑天鵝於二○二三年入住秋紅谷，家族成員持續擴增，市府昨舉行贈養儀式，由李四川、台北大學校長李承嘉及東海大學校長張國恩代表接受，包括小碧、小湖、咚咚、嗨嗨、鳶鳶及揚揚等六隻黑天鵝，將分別入住台北市碧湖公園、東海大學及台北大學校園。

    李四川表示，昨跟蔣市長報告要去台中接兩隻黑天鵝，蔣問說「長大後會不會飛回去」；飼養員告知台北市公園路燈工程管理處，黑天鵝六個月大後需剪羽就不會飛太遠，碧湖公園有七公頃，未來要開船去幫「小碧、小湖」剪翅膀。

    另大肚區文中二地下停車場昨動工，盧秀燕及國民黨立委顏寬恒等出席，交通局長葉昭甫說，停車場耗資約兩億元興建、預計明年五月完工，可提供八十五席汽車位並與鄰近大肚台地、社區斜屋頂設計相呼應。

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