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    台中大坑風動石被刻字 山友炸鍋

    石面上清晰可見刻劃痕跡，形狀如中文字樣的「信真」。 （記者許國楨攝）

    石面上清晰可見刻劃痕跡，形狀如中文字樣的「信真」。 （記者許國楨攝）

    2025/04/29 05:30

    〔記者許國楨／台中報導〕北屯大坑山區自然奇景「風動石」，近日遭人跨越圍籬後破壞，石面上赫然出現數道人為刻痕，形成類似中文字樣，而這塊經歷風雨百年的巨石，如今被刻上印記引發山友群情激憤，還有網友大酸：「大坑猴子會寫字」、「文化素養去哪了？」。

    台中市風景區管理所表示，「風動石」上的字樣，明顯是民眾攀越圍籬後踩踏到石頭上刻寫，也有相當的危險性，目前除已請同仁趕往清除，也呼籲民眾，該石是難得的自然奇景，希望大家共同維護，不要因一時貪玩或失德行為，破壞這些美好景觀。

    風動石位於台中大坑山區，是一塊歷經長年風化而形成、奇蹟般站立不倒的巨石，傳說此石屹立山巔、風吹可動、推之不倒，乃天地精靈化石，被視為珍貴的自然地標，甚至有「風動石不動，地方安康」的說法，與附近風動石公園連成一線，頗受民眾及山友青睞。

    近日有民眾拍下照片，只見石面上清晰可見刻劃痕跡，形狀如中文字樣的「信真」，彷彿將這座沉靜多年的石頭「打上標記」，據了解，犯案者疑似為了拍照留念，翻過保護圍欄直接站上石頭刻字，有山友語帶諷刺地說：「看來大坑的猴子已經會寫字了。」

    北屯大坑山區自然奇景「風動石」，被民眾刻字破壞。（記者許國楨攝）

    北屯大坑山區自然奇景「風動石」，被民眾刻字破壞。（記者許國楨攝）

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