台中淨零點數平台7月上路 議員：誘因不足

鼓勵淨零生活，民眾資源回收將能積點兌換「台中幣」。（中市府提供）

2025/04/29 05:30

可兌換「台中幣」到特約商店折抵消費

〔記者蘇孟娟／台中報導〕市府為鼓勵民眾生活響應淨零碳排，七月將啟動「淨零生活數位點數平台」，民眾搭乘大眾運瑜、健康計步、借閱電子書、資源回收機等減碳行動，可兌換「台中幣」，能到特約商店折抵消費，但多名議員認為獎勵誘因不足，恐影響參與度；數位發展局長林谷隆指出，未來獎勵措施會滾動檢討。

議員：店家數少 無超商、量販店

市議員張玉嬿質疑，台中幣要讓民眾感到好用前提需是獎勵讓市民有感，但市府僅推出特約商家抵消費，但店家數少更無四大超商、百貨量販，台中幣恐吸引力不足。

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點數價值感低 欠缺深度獎勵機制

市議員施志昌及林祈烽、鄭功進也說，台中幣七月上路在即，市民迄今認知度與參與率均不足，點數價值感偏低，又欠缺長期行為累積與深度獎勵機制，僅提供點數兌換，政策恐淪為一次性行銷，無法真正改變市民行為模式，建議應比照電腦遊戲與手遊導入「里程碑獎勵制」，積分晉級有不同階段的獎勵。

另林祈烽與施志昌、鄭功進關切台中市二○二○年訂定「石虎保育自治條例」，二○二三年更成立石虎保育委員會，自治條例上路五年來卻有多達廿四隻石虎死亡、四隻受傷，石虎保育開倒車；動物保護法及野生動物保育法早已明令禁止使用獸鋏，卻屢見石虎因中鋏傷亡，凸顯市府取締不力。

農業局長張敬昌指出，全國石虎數約在一千隻左右，台中也約有二百隻，石虎熱點約在烏溪及筏子溪周邊，另包括東勢、石岡、新社、霧峰山區也有，因活動範圍與人類生活環境接近，易發生路殺案件，目前均邀集相關單位協助，包括交通局設路標提醒及訂速限等，持續精進保育作為。

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