紓解車流 高鐵新竹站東側動線優化

高鐵新竹站西側基地開發案分兩個階段進行，將增設地下2層轉運站，工程預計今年中開工。（記者廖雪茹攝）

2025/04/29 05:30

斥資1.9億改造 未來大小客車將分流 預計年底完工

〔記者廖雪茹／新竹報導〕高鐵新竹站將大改造！立法院交通委員會昨天到新竹考察多項重大交通建設，其中，高鐵新竹站東側站區斥資一．九億元優化動線，完工後大小客車動線將分流，臨停上客區擬改至P3停車場；西側基地開發案分兩個階段進行，未來將結合大新竹輕軌計畫及台鐵六家車站，形成高鐵、台鐵及輕軌的「三鐵共構」系統，增設地下二層轉運站，以中巴及計程車載運旅客，預計今年中開工。

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西側設地下2層轉運站 年中開工

高鐵公司簡報，新竹站東側四號出入口前，針對現況臨停上客區空間不足、影響車流及大小客車產生交織等問題，動線優化後，另新闢客運轉運站並設置獨立出入口，讓現行下客區為小客車專屬空間，有效分流大小客車；同時，將新闢P3臨停上客區，增加車位及調整車道，行人遮雨棚也配合延伸至P3。

交通部長陳世凱表示，高鐵新竹站一天可達四萬人次，規模與桃園站相當，但站區卻不若桃園，因此自二○一九年著手動線優化改善，因遇疫情等因素延宕，去年重新招標後七月開工，總經費從五千萬飆漲到現在一億九千萬元，希望今年如期完工，應加強民眾臨停區動線的宣導。

將三鐵共構 西側研議新闢道路

另外，因應汽機車進出高鐵新竹站壅塞情形，研議站區西側新闢道路的可行性。鐵道局前年已與業者簽約辦理西側專一基地的開發經營，交通規劃配合整體開發分兩階段進行，第一階段已通過都審，將以車流地下化方式，於B2層地下停車場東側規劃臨停接駁區，以及人行轉乘動線通往台鐵和高鐵，取代高鐵站西側路面進站功能。

第一階段工程預計七月開工、二○二七年底完工，未來第二階段都審，將再增加小客車臨停席位。至於西側新闢道路則因基地需配合輕軌規劃方案留設空間，暫保留現況。

東側站區斥資1.9億元優化動線，年底完工後，大小客車動線將分流。（記者廖雪茹攝）

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