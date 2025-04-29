白沙屯媽進香5/1深夜起駕 33萬人隨行

通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，將於五月一日深夜展開南下進香之旅；圖為往年出發進香盛況。（資料照）

2025/04/29 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖，將於五月一日深夜十一點廿五分登轎後，旋即出發展開十天九夜南下進香之旅。今年報名跟隨的香燈腳達卅二萬九一一八人，人數再創新高；苗栗縣警局將自五月一日上午八點起，以拱天宮為中心分區段管制周邊台一線、西濱快速道路。

5/1上午8點起 分區交管

跟隨「粉紅超跑」進香報名至廿八日下午六點，拱天宮統計有卅二萬九一一八人報名。宮方昨晚十一點五十分舉辦「放頭旗」儀式，正式宣告進香團將調兵遣將，依習俗今起連三天將要吃早齋，下午兩點開始連三天犒軍。

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台一線白沙屯段 全線封閉

苗縣警局交通隊指出，今年參與進香人數眾多，交通管制將以拱天宮為中心向外輻射，主要聯絡道路台一線將於五月一日上午八點起實施分階段管制。與往年不同的是，台一線白沙屯至新埔路段，以前還能維持單線通行，今年將全線封閉，並視人車流狀況，於台六十一線西濱快速道路實施彈性封閉管制。

通霄公所設多處免費接駁車

停車部分，除拱天宮周邊停車場外，主要以台一線沿線兩側路邊順向停車，請民眾多加利用，並請切勿違規停車或併排停車；建議民眾可至通霄海水浴場停放車輛，通霄鎮公所於通霄火車站、通霄海水浴場及台一線沿線均設有免費接駁專車。

高鐵苗栗站 規劃拱天宮專車

另，台鐵公司因應進香於白沙屯車站有加開、增停班次及加掛車廂，公路局並規劃有高鐵苗栗站到拱天宮專車，每人五十元，請民眾多加利用。

此外，警方也籲請五月一日至二日行經苗栗地區而非參香的用路人，建議行駛國一、國三以避開台一線及台六十一線西濱快速道路路段。

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