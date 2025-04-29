為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    白沙屯媽進香5/1深夜起駕 33萬人隨行

    通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，將於五月一日深夜展開南下進香之旅；圖為往年出發進香盛況。（資料照）

    通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，將於五月一日深夜展開南下進香之旅；圖為往年出發進香盛況。（資料照）

    2025/04/29 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖，將於五月一日深夜十一點廿五分登轎後，旋即出發展開十天九夜南下進香之旅。今年報名跟隨的香燈腳達卅二萬九一一八人，人數再創新高；苗栗縣警局將自五月一日上午八點起，以拱天宮為中心分區段管制周邊台一線、西濱快速道路。

    5/1上午8點起 分區交管

    跟隨「粉紅超跑」進香報名至廿八日下午六點，拱天宮統計有卅二萬九一一八人報名。宮方昨晚十一點五十分舉辦「放頭旗」儀式，正式宣告進香團將調兵遣將，依習俗今起連三天將要吃早齋，下午兩點開始連三天犒軍。

    台一線白沙屯段 全線封閉

    苗縣警局交通隊指出，今年參與進香人數眾多，交通管制將以拱天宮為中心向外輻射，主要聯絡道路台一線將於五月一日上午八點起實施分階段管制。與往年不同的是，台一線白沙屯至新埔路段，以前還能維持單線通行，今年將全線封閉，並視人車流狀況，於台六十一線西濱快速道路實施彈性封閉管制。

    通霄公所設多處免費接駁車

    停車部分，除拱天宮周邊停車場外，主要以台一線沿線兩側路邊順向停車，請民眾多加利用，並請切勿違規停車或併排停車；建議民眾可至通霄海水浴場停放車輛，通霄鎮公所於通霄火車站、通霄海水浴場及台一線沿線均設有免費接駁專車。

    高鐵苗栗站 規劃拱天宮專車

    另，台鐵公司因應進香於白沙屯車站有加開、增停班次及加掛車廂，公路局並規劃有高鐵苗栗站到拱天宮專車，每人五十元，請民眾多加利用。

    此外，警方也籲請五月一日至二日行經苗栗地區而非參香的用路人，建議行駛國一、國三以避開台一線及台六十一線西濱快速道路路段。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播