《彰化》彰化5所高中可赴美升學 1人取得資格

彰化縣政府補助5所縣立高中每校各300萬元建置國際班教室，並配置外籍教師協助教學，學生上過全英語線上課程，成績達到標準，就能取得美國加州聖馬可斯分校的入學資格。（縣府提供）

2025/04/29 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府積極布局國際接軌，五所縣立完全中學與美國加州聖馬可斯分校（CSUSM）簽署合作備忘錄（MOU），今年六月將滿兩年。根據教育處統計，合作期間已有六名高一學生通過條件式入學門檻，不必再考托福或雅思，其中一人更已具備申請該校大學學程的資格，高中畢業後即可直接赴美升學。

少子化浪潮衝擊之下，學生人數逐年減少，私立學校搶人大戰白熱化，就連國立明星高中也感受到招生壓力。面對激烈競爭，縣立高中（彰化藝術高中、和美高中、成功高中、二林高中、田中高中），在縣府牽線下，近年強化外語能力培訓，根據統計，去年選擇就讀這五所高中的新生人數成長六％。

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教育處副處長張淑珠表示，雙方合作自前年六月啟動，去年三月首次開辦十五週、共三○小時的全英語線上課程（IEP）。依雙方合作計畫，學生只要通過IEP課程期末檢測達四級以上，即可免除托福或雅思考試，申請CSUSM條件式入學。目前已有五十五名學生取得課程證書，六人符合入學門檻，其中一人直接取得申請大學學程資格。

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