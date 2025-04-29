為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《彰化》彰化5所高中可赴美升學 1人取得資格

    彰化縣政府補助5所縣立高中每校各300萬元建置國際班教室，並配置外籍教師協助教學，學生上過全英語線上課程，成績達到標準，就能取得美國加州聖馬可斯分校的入學資格。（縣府提供）

    彰化縣政府補助5所縣立高中每校各300萬元建置國際班教室，並配置外籍教師協助教學，學生上過全英語線上課程，成績達到標準，就能取得美國加州聖馬可斯分校的入學資格。（縣府提供）

    2025/04/29 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府積極布局國際接軌，五所縣立完全中學與美國加州聖馬可斯分校（CSUSM）簽署合作備忘錄（MOU），今年六月將滿兩年。根據教育處統計，合作期間已有六名高一學生通過條件式入學門檻，不必再考托福或雅思，其中一人更已具備申請該校大學學程的資格，高中畢業後即可直接赴美升學。

    少子化浪潮衝擊之下，學生人數逐年減少，私立學校搶人大戰白熱化，就連國立明星高中也感受到招生壓力。面對激烈競爭，縣立高中（彰化藝術高中、和美高中、成功高中、二林高中、田中高中），在縣府牽線下，近年強化外語能力培訓，根據統計，去年選擇就讀這五所高中的新生人數成長六％。

    教育處副處長張淑珠表示，雙方合作自前年六月啟動，去年三月首次開辦十五週、共三○小時的全英語線上課程（IEP）。依雙方合作計畫，學生只要通過IEP課程期末檢測達四級以上，即可免除托福或雅思考試，申請CSUSM條件式入學。目前已有五十五名學生取得課程證書，六人符合入學門檻，其中一人直接取得申請大學學程資格。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播