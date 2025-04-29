《彰化》北斗斗中路小葉欖仁竄根 撐開分隔島

北斗鎮斗中路的小葉欖仁樹齡逾25年，樹幹巨大，竄根快撐破中央分隔島。（記者顏宏駿攝）

2025/04/29 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕小葉欖仁因樹型優美，常被種在中央分隔島作綠帶，但它「暴力生長」恐引發道路的安全問題！彰化縣北斗鎮斗中路、台一線種植上千棵小葉欖仁樹，已逾廿五年，樹木枝繁葉茂，但很多竄根撐開中央分隔島，若再續長下去，恐出現道安和公共安全問題。

種逾25年 「暴力生長」造成破壞

斗中路的小葉欖仁樹約在一九九八年種下，知名詩人吳晟就住在附近，他說，原本斗中路沿線是土芒果樹，他結合前縣議員陳聰結力主保留下來，無奈不為縣府接受，改種當時最流行的小葉欖仁。因小葉欖仁為外來種，樹形優美，但才種了廿五年就產生諸多問題，包括樹幹碩大，造成路面不平，中央分隔島被撐破，且其樹木生長迅速，樹質脆弱，颱風季節經常被吹斷。

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吳晟︰應有可長可久的路樹政策

吳晟表示，國家各級政府應該有一套可長、可久的「路樹政策」，在適合的環境種適合的樹，可避免浪費公帑，又可促進生態平衡。

針對此事，彰化縣府表示，斗中路和台一線的小葉欖仁是較早期種植，初步調查確有造成部分中央分隔島損害，但尚未危及行車安全，將會持續觀察注意。

縣府︰培育彰化原生樹種打造綠廊

縣府指出，彰化縣過去確無一套永續的種樹政策，造成鄉鎮公所或民間一窩蜂搶種「顏值高」或標榜「台灣原生種」的樹木吸客，樹木景觀和生態問題叢生。因此縣府已委託台灣山林復育協會在八卦山脈尋找屬於彰化的原生樹種，如今已找到八十種，並進行培育，未來將在東螺溪的溪湖鎮、埔鹽鄉沿線栽種，藉由「東螺溪水綠廊道工程」打造「彰化原生樹種」基因庫，並成為民眾休閒、觀光的所在。

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