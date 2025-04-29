《南投》八卦山旱灌 名間2蓄水池改善動工

名間鄉長陳翰立表示，位於埔中村的P3蓄水池將進行池底、周邊池壁改善及加強防水保護等工程。（記者張協昇攝）

2025/04/29 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣名間鄉八卦山旱灌設施，在中央及地方通力合作下，編列四．九九億元經費進行改善工程，其中P3、P7蓄水池韌性提升工程昨（二十八日）開工動土，預計十二月底前完工，以提升儲水及供水效益，改善農民用水之苦。

名間鄉長陳翰立表示，名間鄉八卦山台地，主要以茶、鳳梨、火龍果等作物為大宗，更是國內茶葉最大產區，惟因灌溉水不足，農民須向水商買水，長期飽受高水價之苦，公所希望藉由建置完善旱灌系統，促使業者降價，降低農民生產成本，經前立委蔡培慧任內積極爭取，獲得中央補助經費，進行名間旱灌設施改善工程。

請繼續往下閱讀...

陳翰立表示，其中位於新厝村的P7蓄水池，主要針對現有營運中的水池補強防水布及設置機電工程，提升原有蓄水及供水效益。至於埔中村的P3蓄水池為老舊混凝土型式蓄水池，土砂淤積及水質優養化嚴重，池體已破損且無穩定水源供應，無法有效提供灌溉用水，此次工程針對池底及周邊池壁改善並加強防水保護，搭配新近完工的備援深水井，回復原有蓄水池功能。

陳翰立強調，惟埔中村因位於制高點，送水較困難，仍須中央儘速協助進行機電設備及佈管等改善，才能提供灌區內農民更穩定且更便宜的灌溉用水。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法