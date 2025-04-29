跨年舞台工人摔死 家屬向北市府討公道

2025/04/29 05:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市政府去年十二月廿五日跨年舞台搭建時發生一起工安意外，樂團主唱「救贖方舟」阿利克不幸從十五公尺高處墜落，送醫傷重不治。工傷協會昨上午與阿利克哥哥高嘉澤、基隆市原住民族生活互助協會等單位現身北市府正門口抗議，指市府草芥人命，事發四個月仍未見拿出應有的責任。

市府回應，勞檢處已對雇主依法開罰，並督促承包廠商辦理理賠，另雇主事故責任部分已移送司法機關偵辦；工傷協會理事長李竣凱指原民職災率高，但職安預防效果差，建議市府應常設跨局處的「原民職災預防小組」，以期解決原民職業安全健康預防、職災照顧、原民職安文化建立等，並先從拉外．阿利克工安個案建立制度。

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基隆市原住民族生活互助協會理事長拔耐．茹妮老王表示，北市府門口發生重大的工安意外，但市府卻草芥人命，事發至今四個月未見市府拿出應有的態度，也未協助死者家屬與業主協調，在職業災害預防的工作上帶頭做最壞示範。拔耐強調，工安管理與防墜安全設施是高空作業的基本認知，但業主嚴重違規，發包的市政府更未盡監督責任，本可以避免發生的意外卻因為人為疏失而造成憾事，呼籲台北市政府須負起責任，釐清事實真相。

北市府回應，市府於事發後，已在第一時間啟動關懷機制，後續並積極調查依法究責。觀光傳播局表示，職災檢討報告調查結果，事故原因為雇主未使勞工確實使用背負式安全帶，勞檢處已依職業安全衛生法開罰，後續一直與家屬聯繫，並暫停給付廠商契約價金，以督促承包廠商積極辦理理賠事宜。

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