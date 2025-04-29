北市國小代課師墜樓亡 校方啟動輔導機制

2025/04/29 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市大安區某國小昨天早上的上學時間，發生老師墜樓死亡意外，不少人現場目擊，台北市教育局表示，該師教學及輔導表現正常，工作狀況穩定，目前校方配合檢警單位釐清事發原因，同時啟動師生關懷輔導機制。

台北市議員曾獻瑩表示，該名代理教師新接任高年級班導師；墜樓時間為早上，正值小朋友進入學校期間，現場許多學生、家長目睹過程，校門口出現救護車，易引起恐慌，學校與教育局應立即啟動輔導機制，特別要關心老師帶領的班級學生及目睹意外的親師生，校方也要提供正確的訊息，避免錯誤的訊息在相關群組誤傳。

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據了解，昨天上午近七點半，大安區某國小一名老師從四樓墜落到一樓，撞擊聲引起注意，不少送小孩上學的家長目擊，校方緊急報警並打一一九通報，警消到場時，傷者已無生命跡象，仍送醫院搶救，約九時宣告不治，墜樓原因仍由警方調查中。

校方表示，該名老師在校教學及輔導表現正常，工作狀況穩定，校方正配合檢警單位釐清發生的原因，同時啟動師生關懷輔導機制。

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