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    林鐵、日本黑鐵 票券互惠5/3開跑

    日本黑部峽谷鐵道。（林鐵及文資處提供）

    日本黑部峽谷鐵道。（林鐵及文資處提供）

    2025/04/29 05:30

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕阿里山林業鐵路與日本黑部峽谷鐵道於二○一三年締結為姊妹鐵道，隔年起實施票證互惠措施，鼓勵兩國旅客進行跨國鐵道之旅，最新一波票券互惠專案將自五月三日起至十一月卅日推出，台灣旅客憑林鐵「遊樂區內支線周遊二日券」及護照，可免費兌換黑鐵「宇奈月︱貓又」或「宇奈月︱笹平」來回車票。

    林鐵及文資處長王昭堡表示，《紐約時報》評選二○二五年全球五十二個必遊景點，林鐵為全台唯一入選景點，與日本富山市並列國際觀光焦點；位於富山縣境內黑部峽谷曾獲選日本秘境百選之一，行駛其間的黑部峽谷小火車可近距離欣賞壯闊峽谷、黑部川等自然勝景，順遊人氣溫泉鄉「宇奈月」。

    王昭堡說，林鐵與黑鐵二○一三年締結姊妹鐵道後，持續推動車票交換活動。為讓台灣旅客暢遊，黑鐵開放「免預約兌換」，旅客僅需在發車前卅分鐘至宇奈月車站，出示已使用的林鐵「遊樂區內支線周遊二日券」及護照，即可兌換黑鐵來回車票，全票換全票、半票換半票，不開放十人（含）以上團體兌換。

    黑鐵部分路線仍在修復，今年調整車票兌換路線，分別為五月三日至五月九日「宇奈月︱笹平」、五月十日至十一月卅日「宇奈月︱貓又」，乘車資訊可至林鐵及文資處或黑部峽谷鐵道株式會社官網查詢。

    阿里山林業鐵路（見圖）與日本黑部峽谷鐵道實施票證互惠，鼓勵兩國旅客進行跨國鐵道之旅。（資料照）

    阿里山林業鐵路（見圖）與日本黑部峽谷鐵道實施票證互惠，鼓勵兩國旅客進行跨國鐵道之旅。（資料照）

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