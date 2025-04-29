《因應對等關稅》獲國際認證 嘉縣鱸魚內外銷提升

嘉義縣多家養殖鱸魚業者獲得水產品國際驗證，面對美國對等關稅挑戰，業界對內外銷市場有信心。（記者林宜樟攝）

2025/04/29 05:30

外銷澳洲66％最多 美國26％次之 政府推廣 國人消費力增強

記者林宜樟／專題報導

嘉義縣為國內最大的養殖鱸魚產地，主要養殖區義竹鄉以海淡水混合養殖為特色，鱸魚生長速度快、肉質Q彈，近年來業者加強養殖管理，取得BAP（最佳水產養殖規範）、ASC（水產養殖管理委員會）等水產品國際驗證，面臨美國祭出對等關稅挑戰，業界依然看好內外銷市場穩定提升。

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占全國產量57％ 海淡水混養具特色

根據統計，國內養殖鱸魚近三年年均產量二萬二六八二公噸，六成為出口（已換算還原率），出口量四六一八公噸，以澳洲占六十六％最多，美國廿六％次之，其他如日本、南非等國；美國實施對等關稅，鱸魚國內外銷售仍維持平穩。

縣府農業處指出，鱸魚養殖主要集中在義竹、東石鄉與布袋鎮，年產量一萬二九五○公噸，占全國五十七％，年產值達十七億餘元，又以義竹新店養殖漁業生產區最集中，以金目鱸為最大宗，年產量九五四五公噸，占全國五十三％，年產值十二億餘元。

嘉縣養殖漁產生產合作社負責人陳彥甫說，屬海水魚的鱸魚，在密度高的海水生長速度較慢。義竹水土條件佳，雖未臨海，有嘉南大圳提供來自烏山頭水庫的淡水，也有八掌溪近出海口支流漲潮時帶來的海水，淡海水交會，淡化的海水密度較低，適合鱸魚養殖，成長速度快，養殖戶技術專精，鱸魚肉質緊實Q彈。

陳彥甫表示，鱸魚價格高，早期多外銷，近年內銷市場因國人消費力增強，加上政府推廣，越來越多人喜愛，目前池邊價一台斤六十元，價格平穩。

肉質Q彈受歡迎 池邊價1台斤60元

為提升鱸魚國際競爭力，近年來縣府輔導業者取得水產品國際驗證。嘉縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩指出，BAP國際驗證多達四百多項，通過驗證後，產品價值提高，消費者採購意願也提高。

農業處漁業科長張建成說，國際驗證有助內外銷，如台灣好市多的ASC驗證金目鱸就是來自嘉縣生產，全聯通路也販售。

陳彥甫表示，美國對等關稅對國內鱸魚產業影響輕微，生產鱸魚的中國、泰國、越南及馬來西亞等地出口美國的關稅稅率更高，且台灣漁產在衛生、保鮮、加工、放血及冷鏈保存過程技術優良，有足夠競爭力，對台灣鱸魚產業很有信心。

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