斥資7600萬 斗六教師研習中心優化

斗六教師研習中心的健康運動中心，設有室內攀岩彈跳場。（記者黃淑莉攝）

2025/04/29 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府斥資七六○○萬元辦理斗六教師研習中心內部空間活化、設備更新，昨啟用，縣府教育處說，教研中心原本漏水、空間閒置，現成為兼具智慧科技、學習、休閒及運動健康的教師增能、紓壓的場域，尤其視聽教室、健康運動中心的設備不輸五星級電影院、健身房。

雲林縣長張麗善指出，斗六教師研習中心啟用多年，許多設備已跟不上時代，且有部分空間閒置，透過空間規劃、活化及設備改善，提供教師最佳研習、會議場所，另有感現在老師壓力大，特別規劃健康運動中心，週三至週日免費提供縣內公私立學校及幼兒園的教職同仁使用。

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鎮南國小校長梁博雍說，這次改造從一樓到四樓及地下室空間重新規劃利用，經費七六○○萬元，周邊戶外景觀二千多萬元，室內一樓有視聽中心、簡報室，二樓電腦教室、閱覽室，三樓研討中心、會議室，四樓專業錄影的推播中心，地下室為運動中心。

值得一提的，一樓視聽中心設有二五○吋LED電視牆搭載自動追焦鏡頭，多功能簡報室有四十個自動升降螢幕，運動中心還有AR、VR、MR虛擬實境的未來教室、攀岩及彈跳場。

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