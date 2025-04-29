為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    斥資7600萬 斗六教師研習中心優化

    斗六教師研習中心的健康運動中心，設有室內攀岩彈跳場。（記者黃淑莉攝）

    斗六教師研習中心的健康運動中心，設有室內攀岩彈跳場。（記者黃淑莉攝）

    2025/04/29 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府斥資七六○○萬元辦理斗六教師研習中心內部空間活化、設備更新，昨啟用，縣府教育處說，教研中心原本漏水、空間閒置，現成為兼具智慧科技、學習、休閒及運動健康的教師增能、紓壓的場域，尤其視聽教室、健康運動中心的設備不輸五星級電影院、健身房。

    雲林縣長張麗善指出，斗六教師研習中心啟用多年，許多設備已跟不上時代，且有部分空間閒置，透過空間規劃、活化及設備改善，提供教師最佳研習、會議場所，另有感現在老師壓力大，特別規劃健康運動中心，週三至週日免費提供縣內公私立學校及幼兒園的教職同仁使用。

    鎮南國小校長梁博雍說，這次改造從一樓到四樓及地下室空間重新規劃利用，經費七六○○萬元，周邊戶外景觀二千多萬元，室內一樓有視聽中心、簡報室，二樓電腦教室、閱覽室，三樓研討中心、會議室，四樓專業錄影的推播中心，地下室為運動中心。

    值得一提的，一樓視聽中心設有二五○吋LED電視牆搭載自動追焦鏡頭，多功能簡報室有四十個自動升降螢幕，運動中心還有AR、VR、MR虛擬實境的未來教室、攀岩及彈跳場。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播