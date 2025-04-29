北港朝天宮首推「進香旗」 刺繡精美

「乙巳年進香旗」呼應「北港進香」獲文化部指定為國家重要民俗。（記者黃淑莉攝）

2025/04/29 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕「北港進香」去年獲文化部指定為國家重要民俗，從清代流傳至今，反映台灣媽祖信仰的重要影響力，其中最具代表性的「進香旗」，因應白沙屯媽祖北港進香，雲林縣府與朝天宮聯手推出限定版「乙巳年進香旗」。縣府表示，進香旗只送不賣，即日起至五月十一日臉書留言就有機會抽中。

文觀處長陳璧君說，北港進香泛指全台各地宮廟、信眾前往北港朝天宮刈火、會香或參拜等，北港進香是台灣媽祖信仰具代表性，且進香團數量最多的活動，依目前最早文獻記載一八一四年「彰化南瑤宮老大媽會合」，再據道光年間一般古物「北港朝天宮進香旗」物證，推測長達二百年的歷史脈絡。

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陳璧君說，為呼應納入國家重要民俗，也迎接白沙屯媽祖北港進香，與朝天宮攜手推出限定版「乙巳年北港進香旗」，以刺繡工法精美製作，帶有北港朝天宮廟名與媽祖聖號，象徵百年香火信仰認同和記憶。

文觀處表示，進香旗只送不賣，即日起至五月十一日在臉書專頁「漫遊雲林」指定貼文標記兩名好友，並留言，就有機會獲得，將持續與朝天宮合作，年年推出不同的「北港進香文創小物」，呼應國家級重要民俗。

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