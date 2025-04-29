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    啟用40年耐震不足 麥寮衛所將重建

    麥寮衛生所耐震不足、空間狹窄，向中央爭取補助原地重建。（記者黃淑莉攝）

    麥寮衛生所耐震不足、空間狹窄，向中央爭取補助原地重建。（記者黃淑莉攝）

    2025/04/29 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣麥寮鄉衛生所建築老舊且耐震能力不足，內部空間狹窄，雲林縣府向中央爭取原地重建，總經費約八八○○萬元，衛福部允諾全力支持。縣府衛生局長曾春美表示，已完成規劃設計，新大樓為地上四樓，除現有醫療門診及業務外，四樓將開辦日照中心，待中央核定即可啟動重建工程。

    衛福部允諾補助 上限7500萬元

    衛生局指出，縣內多鄉鎮衛生所建築物老舊，二○一八年縣府向中央爭取補助辦理耐震補強工程，優化衛生所服務環境，中央核定十一所，麥寮也在其中，因建物啟用近四十年，牆壁、地板多處有龜裂，頂樓鋼筋外露，縣府委託結構工程技師辦理耐震評估。

    曾春美指出，鑑定結果，建築耐震強度不足，結構補強不敷效益，建議拆除重建，縣府二○二三年重新向衛福部提案爭取重建案，衛福部也在去年三月行文縣府表示原則同意辦理，補助上限為七五○○萬，不足部分縣府自籌，本月初衛福部次長林靜儀與立院衛環委員會到雲林考察，她承諾會全力支持。

    規劃門診、長照據點及日照中心

    曾春美表示，麥寮衛生所新大樓為地上四層樓，規劃一樓做醫療門診，二樓為辦公室、多功能會議室，三樓長照C據點、四樓為日照中心，拆除重建期間，麥寮衛生所將租借附近民宅做為臨時辦公室，租借作業已完成發包，接下來即可搬遷，且新大樓規劃設計已完成，只要經費核定，重建工程即可上路。

    衛生局說，其他十所辦理耐震補強工程，有七所已完工驗收，包括林內、西螺、北港、斗南、大埤、四湖及口湖，台西及二崙工程還在進行中，古坑已發包。

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