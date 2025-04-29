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    花蓮人行道拓寬 出現汽車占用違停亂象

    花蓮市多處人行道進行改善工程變寬又加大，卻屢遭駕駛人把車輛開上人行道占用。（花蓮市公所提供）

    花蓮市多處人行道進行改善工程變寬又加大，卻屢遭駕駛人把車輛開上人行道占用。（花蓮市公所提供）

    2025/04/29 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市多處人行道進行改善工程，變寬又加大，卻屢遭駕駛人把車輛開上人行道占用，民眾把違停照片發到網路社群，不少網友直言「民眾素質要跟上！」花蓮市公所近日到場會勘，針對陳情事項進行修正改善，呼籲還給行人舒適友善的人行空間。

    部分未完工 三角錐加強管制

    花蓮市多條道路人行道改善工程陸續動工，中山路花蓮高商前人行道工程去年七月動工，目前進度達八成，該路段部分騎樓地面過低，為避免低於人行道產生約十公分落差，可能出現積淹水問題，施工單位修改設計，讓人行道路面與騎樓持平，維持人行道路面坡度平坦，讓嬰兒車與輪椅族都能暢通。

    不過，人行道結構體尚未完工前，卻出現不少車輛開上人行道，占用行人空間，鄰近居民多次目睹亂象，阻礙行人通行，憤而把照片貼到網路社群，但警方表示，尚未施工完畢，以道路交通管理處罰條例取締尚有爭議。

    花蓮市公所建設課長徐國城說，針對違停問題，公所已請施工單位放置三角錐加強管制，完工後為防止民眾違停，將參考其他縣市及國外優良作法，考慮在路口處設置車擋，以防範再有相關情事發生；其餘積水、排水設施、路緣尖銳等缺失，在施工完畢前，公所會逐一要求施工廠商進行調整。

    人行道變寬 行人讚安心好走

    花蓮市區人行道「變寬」陸續啟用，不少民眾都說好走很多，走起來很安心，不過市區車道寬度不寬，也因此壓縮車輛與機車通行空間，市公所與警方表示，將加強宣導，呼籲尊重行人友善空間。

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