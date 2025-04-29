《屏東》重塑四重溪溫泉 招募駐村設計師

四重溪溫泉村設計共創計畫徵駐村設計師，重塑百年名湯。（記者蔡宗憲攝）

2025/04/29 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東四重溪溫泉，與北投、關子嶺、陽明山並稱台灣四大名湯，隨著旅遊型態轉變，這座古老名湯亟需新創意點亮風華。屏東縣政府攜手屏東青年旅創基地，推出「四重溪溫泉村設計共創計畫」，公開招募駐村設計師，盼以品牌、空間、策展與體驗設計，為四重溪注入當代活力，重返榮耀。

不同於單純的泡湯體驗，計畫以「讓溫泉不只是溫泉」為核心，邀請設計師進駐四重溪，與在地業者共創泡湯的無限可能。屏東縣政府勞動暨青年發展處處長李雨蓁表示，泡湯不只是放鬆，更是連結土地與文化的媒介，盼藉由青年創意，讓四重溪成為體驗創新與傳統交融的文化地標。

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本次計畫精選四家風格迥異的溫泉旅宿作為共創場域，包括擁有男女裸湯大眾池的茴香戀戀會館；老字號洺泉溫泉旅館；清泉日式溫泉館；全新試營運的汩汩和苑。計畫自即日起至五月十六日開放報名，凡年滿十八歲，具品牌設計、空間設計、策展藝術或互動媒體經驗的本國或外籍人士（需持合法工作簽證）均可申請。獲選設計師享有七萬元獎金、免費住宿與工作空間、旅平險及最高十萬元製作補助。

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