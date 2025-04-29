《屏東》萬丹森林公園動土 最快年底完工

屏東縣萬丹森林公園舉行動土典禮，縣長周春米（左三）主持。（記者葉永騫攝）

2025/04/29 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣萬丹森林公園昨天舉行動土典禮，第一期工程斥資四千六百萬元，面積六點五公頃，將設立完善的步道、廣場，讓民眾能夠在都市內享受到森林的芬多精。縣長周春米表示，萬丹森林公園原為台糖的種苗園區，面積二十公頃，縣府預計以三期逐年逐步開發，成為屏東的大安森林公園。

萬丹森林公園位於萬丹游泳池旁，鄰近萬丹國中、鄉公所，昨天的動土典禮由縣長周春米主持，立委徐富癸、台糖副總經理蔡東霖、萬丹鄉長李建霖及多位縣議員、地方人士都出席，對萬丹森林公園設立相當重視。

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周春米表示，萬丹森林公園育有喬木上萬棵，平常在區內運動的人相當多，縣府與台糖合作，打造成森林公園，讓民眾能夠在都會區內享受到最自然的森林芬多精，第一期工程斥資四千六百萬元，感謝台糖公司以優惠價格出租土地，將設立紅豆意象廣場及相關設施，中央軸線道路為五米步道，周邊碎石步道為二點五米，打造自然原始的森林氛圍，提供民眾活動休憩的好地方，成為屏東的大安森林公園，預定明年春節前完工，她希望能提前在年底完成，接著再進行第二期及第三期工程。

縣府工務處說明，萬丹平地森林公園未來可舉辦市集、表演、社區嘉年華等活動，園區融合生態、運動、文化、親子共融於一體，成為萬丹地區最大的自然休閒綠帶。

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