《台東》鼓勵企業托兒 台東最高補助550萬

台東縣府鼓勵職場設育兒設施，加碼補助金額。（記者黃明堂攝）

2025/04/29 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕為打造性別平等與友善育兒的職場環境，台東縣政府鼓勵企業設置哺集乳室與托兒設施，並加碼提供全國最高補助額度五百五十萬元，自五月一日至六月十五日開放申請。

縣府社會處表示，台東加碼有三大補助措施，哺集乳室設置中央補助最高兩萬元，縣府再加碼每年最高一萬元，補助項目包含靠背椅、桌子、母乳儲存專用冰箱及有蓋垃圾桶等。為鼓勵企業附設托兒設施包括托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心、兒童課後照顧服務中心等，勞動部自今年起補助額度提高至五百萬元，縣政府再加碼最高補助五十萬元，為全國最高。

請繼續往下閱讀...

雇主辦居家式托育 年最高補助62萬

另外，設置後或已設置，中央每年最高補助五十萬元用以改善或更新，縣府再加碼每年最高三萬元。雇主辦理居家式托育服務或受僱者子女送托於托兒服務機構，每年最高補助六十萬元，縣府再加碼每年最高兩萬元，可運用於支付相關托育服務相關費用，如遊具、玩具、睡眠休息、安全防護等設施及設備。

社會處長陳淑蘭指出，縣府推動友善職場政策，強化育兒支持體系，讓企業在照顧員工家庭需求上扮演更積極的角色。此次加碼補助，除鼓勵企業設置哺集乳室及托兒設施，更納入居家式托育與送托補助，涵蓋從設施建置到服務使用的全方位支持。透過中央與地方聯手補助，企業可依實際需求申請最多五百五十萬元新建經費，或每年最高六十萬元的營運及照顧支出，進一步降低企業導入托育服務的門檻，協助育兒家庭減輕負擔、提升職場參與意願，尤其有助女性重返職場，實現性別平等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法